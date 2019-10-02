Son Dakika Haberleri: Fuat Oktay'dan Kaşıkçı paylaşımı
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Fuat Oktay'dan Kaşıkçı paylaşımı

32 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumluları hesap verene kadar Türkiye sürecin takipçisi olacaktır.

Fuat Oktay'dan Kaşıkçı paylaşımı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumluları hesap verene kadar Türkiye sürecin takipçisi olacaktır." ifadesini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesinin birinci yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bir yıl önce canice katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumluları hesap verene kadar Türkiye sürecin takipçisi olacaktır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için uluslararası topluma da büyük sorumluluk düşmektedir. Bu vesileyle merhum Kaşıkçı'yı rahmetle anıyorum."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:22 Kaynak: AA
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