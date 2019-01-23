Fuat Oktay'dan, Malta Cumhurbaşkanı Onuruna Yemek
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca onuruna akşam yemeği verdi.
Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, Malta
Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca onuruna akşam yemeği verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:57 Kaynak: AA
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