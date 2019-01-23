Son Dakika Haberleri: Fuat Oktay'dan, Malta Cumhurbaşkanı Onuruna Yemek

Fuat Oktay'dan, Malta Cumhurbaşkanı Onuruna Yemek

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca onuruna akşam yemeği verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:57 Kaynak: AA

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