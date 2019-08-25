Son Dakika Haberleri: Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
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Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

Oktay, Twitter hesabından, teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olması ve 7 askerin yaralanmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı sırasında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:14 Kaynak: AA
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