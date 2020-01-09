Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Oktay, Twitter hesabından, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit düşen 4 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Fuat Oktay mesajında, "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:22 Kaynak: AA
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