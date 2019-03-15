Fuat Oktay'dan Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısına Kınama
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin, "Terörün her türlüsünü lanetliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda
'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin, "Terörün her türlüsünü lanetliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin Twitter
'dan yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'da ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Terörün her türlüsünü lanetliyorum. Müslüman alemini devamlı olarak hedef gösteren İslamofobya'ya karşı dünya net bir şekilde artık dur demeli, faşist söylemlerden vazgeçmelidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:56 Kaynak: İHA
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