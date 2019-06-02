Son Dakika Haberleri: Fuat Oktay: "Demokrasi, oyları sayanların değil, oyları verenlerin iradesinin sandığa yansımasıdır"
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Fuat Oktay: "Demokrasi, oyları sayanların değil, oyları verenlerin iradesinin sandığa yansımasıdır"

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İç Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları iftarına katılarak bir konuşma yaptı.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İç Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları iftarına katılarak bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Demokrasi, oyları sayanların değil, oyları verenlerin iradesinin sandığa yansımasıdır."
Fuat Oktay: Demokrasi, oyları sayanların değil, oyları verenlerin iradesinin sandığa yansımasıdır
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:39 Kaynak: AA
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