Fuat Oktay: "Demokrasi, oyları sayanların değil, oyları verenlerin iradesinin sandığa yansımasıdır"
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- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İç Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları iftarına katılarak bir konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:39 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İç Anadolu
Sivil Toplum Kuruluşları iftarına katılarak bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Demokrasi, oyları sayanların değil, oyları verenlerin iradesinin sandığa yansımasıdır."
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