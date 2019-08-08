Son Dakika Haberleri: Fuat Oktay, Denizli Valisi'nden depreme ilişkin bilgi aldı
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Fuat Oktay, Denizli Valisi'nden depreme ilişkin bilgi aldı

4 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin, Denizli Valisi Hasan Karahan ile telefonda görüştü.

Fuat Oktay, Denizli Valisi'nden depreme ilişkin bilgi aldı, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin, Denizli Valisi Hasan Karahan ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin Vali Karahan ile telefonda görüştü. Karahan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay, depreme ilişkin bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ilgili birimlerin bölgede vakit kaybetmeden çalışmalarına başladığını söyledi.


Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:40 Kaynak: DHA
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