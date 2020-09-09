Fuat Oktay: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin bulunmadığı her girişim başarısızlığa mahkumdur - Son Dakika

Fuat Oktay: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin bulunmadığı her girişim başarısızlığa mahkumdur

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Bölgemizde ve özellikle Doğu Akdeniz'de yaşanan tüm krizlerde iş birliği yolları aradık, aramaya da devam ediyoruz.

Fuat Oktay: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin bulunmadığı her girişim başarısızlığa mahkumdur, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Bölgemizde ve özellikle Doğu Akdeniz'de yaşanan tüm krizlerde iş birliği yolları aradık, aramaya da devam ediyoruz. Gelişmeler de gösteriyor ki, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin bulunmadığı her girişim başarısızlığı mahkümdur" dedi.

Fuat Oktay, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği'nin yer aldığı KKTC Ekonomik Örgütler Platformu ile çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi. Toplantıdaki konuşmasında Türkiye'de ve KKTC'de yaşanan gelişmelere, salgın sürecinde birlikte verilen mücadeleye değinen Oktay, salgınla mücadelede başarılı ülkeler arasında yer alan Türkiye ve KKTC'nin, bu mücadeleyi tüm zorluklara rağmen başarıyla sürdürdüğünü söyledi. 2020 yılının ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 4,4 gibi güçlü bir büyüme performansı sergilediğini hatırlatan Oktay, ikinci çeyrekte salgının etkileriyle birçok ülke ekonomisinin süreçten olumsuz etkilendiğini, ABD ekonomisinin eksi 31,7, İngiltere'nin eksi 22,8 küçüldüğü ortamda Türkiye'nin eksi yüzde 9,9'la birçok ülkeye göre daha başarılı bir performans sergilediğini belirtti. Oktay, KKTC'nin gayri safi yurtiçi hasılasının yarısından fazlası ticaret ve hizmet sektörüne dayalı bir ekonomiye sahip olmasından dolayı salgından etkilendiğini, Mart-Haziran arasında yerel gelirlerde 82,1 milyon dolarlık gerileme gerçekleştiğini kaydetti.

'BURADAN SU MÜJDESİNİ VERMEK İSTERİM'Salgının ekonomiye olumsuz etkilerini en az seviyede tutmak üzere atılan normalleşme adımlarının etkisiyle Mayıs ayından itibaren KKTC ekonomisinin toparlanmaya başladığını ifade eden Oktay, KKTC'ye toplam 2,3 milyar lira destek içeren 2020 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nı 26 Mayıs'ta Başbakan Ersin Tatar ile imzaladıklarını belirtti. Fuat Oktay, KKTC'ye 25,3 milyon liralık sağlık malzemesi ve gıda yardımı ulaştırdıklarını, Lefkoşa'da 100 yataklı acil durum hastanesi projesini başlattıklarını, Lefkoşa 500 yataklı hastane projesinin ön hazırlıklarını tamamladıklarını, KKTC'ye can suyu veren su temin projesinde meydana gelen arızanın giderilmesini yakından takip ettiklerini anlattı. Bugüne kadar KKTC'nin susuz bırakılmadığını ve arızayı tamir işlemlerinde sona gelindiği aktaran Oktay, 10 Eylül Perşembe günü çalışmaları yerinde inceledikten sonra deniz geçişi isale hattı üzerinden KKTC'ye suyun veriliş tarihini açıklayacaklarını bildirdi.'DOĞU AKDENİZ'DE TÜM KRİZLERDE İŞ BİRLİĞİ YOLLARI ARADIK'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de keşfettiği 320 milyar metreküp doğalgazın Türkiye'nin gücüne güç kattığını dile getirirken, "Bu keşfin haklı gurur ve mutluluğunu yaşarken, Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. İnşallah burada da doğalgazı bularak müjdeli haberler vereceğiz. Bölgemizde ve özellikle Doğu Akdeniz'de yaşanan tüm krizlerde iş birliği yolları aradık, aramaya da devam ediyoruz. Anlaşmazlıkları yapıcı bir şekilde diplomasi yoluyla çözme gayreti içerisinde hareket ediyoruz. Gelişmeler de gösteriyor ki, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin bulunmadığı her girişim başarısızlığı mahkümdur" mesajını verdi.'HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ'Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Oktay, "Hidrokarbon faaliyetlerimiz bugüne kadar kendi kıta sahanlığımızda ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde hakkaniyet ilkesi çerçevesinde gerçekleştirildi; bundan sonra da aynı şuurla hareket edeceğiz. Yunanistan ise barış ve hakkaniyet anlayışından yoksun bir davranışla, 25-27 Ağustos 2020 tarihlerinde, büyük bir kısmı Oruç Reis gemimizin çalışma sahası ile örtüşen alanlarda gemi ve uçakların iştirakiyle askeri eğitimler yapacağına ilişkin bir NAVTEX mesajı yayınladı. Her zaman söylüyoruz, bu tarz provokatif girişimler kimseye bir fayda sağlamaz, bizi haklı mücadelemizden asla döndürmez. Bizim mücadelemiz, bölgemizdeki barış, refah ve istikrar ortamının kurulmasına katkı sağlamak yönündedir. Hakkı her şeyin üzerinde tutan bir millet olarak biz kimsenin hakkını yemeyiz; ama kimseye de hakkımızı yedirmeyiz" diye konuştu.'KAPALI MARAŞ'IN AÇILMASI EKONOMİK HAREKETLENME OLUŞTURACAK'Oktay, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs meselesinin çözümü için çalışıyor gözükürken, aslında hiçbir şeyi paylaşmak istemediğinin altını çizerek, "Biz de bu sözde konfor alanında onu rahat bırakmıyoruz. Bunun en iyi örneği, KKTC hükümetiyle yakın eşgüdüm halinde Kapalı Maraş'a yeniden hayat vermek yönünde başlattığımız çalışmalardır. Bu konuda atacağımız adım KKTC'nin statükonun esiri olmadığını tüm dünyaya göstereceği gibi, ekonomik alanda da ciddi hareketlenme oluşturacaktır. Kıbrıs Rum Yönetiminin bu konuda uluslararası toplumu yanıltmak amacıyla asılsız iddialarla yürüttüğü propaganda faaliyetlerine de hukuk çerçevesinde gerekli yanıtları veriyoruz, vermeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 17:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Fuat Oktay: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin bulunmadığı her girişim başarısızlığa mahkumdur - Son Dakika


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