Fuat Oktay: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin bulunmadığı her girişim başarısızlığa mahkumdur - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Bölgemizde ve özellikle Doğu Akdeniz'de yaşanan tüm krizlerde iş birliği yolları aradık, aramaya da devam ediyoruz. Gelişmeler de gösteriyor ki, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin bulunmadığı her girişim başarısızlığı mahkümdur" dedi.

Fuat Oktay, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği'nin yer aldığı KKTC Ekonomik Örgütler Platformu ile çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi. Toplantıdaki konuşmasında Türkiye'de ve KKTC'de yaşanan gelişmelere, salgın sürecinde birlikte verilen mücadeleye değinen Oktay, salgınla mücadelede başarılı ülkeler arasında yer alan Türkiye ve KKTC'nin, bu mücadeleyi tüm zorluklara rağmen başarıyla sürdürdüğünü söyledi. 2020 yılının ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 4,4 gibi güçlü bir büyüme performansı sergilediğini hatırlatan Oktay, ikinci çeyrekte salgının etkileriyle birçok ülke ekonomisinin süreçten olumsuz etkilendiğini, ABD ekonomisinin eksi 31,7, İngiltere'nin eksi 22,8 küçüldüğü ortamda Türkiye'nin eksi yüzde 9,9'la birçok ülkeye göre daha başarılı bir performans sergilediğini belirtti. Oktay, KKTC'nin gayri safi yurtiçi hasılasının yarısından fazlası ticaret ve hizmet sektörüne dayalı bir ekonomiye sahip olmasından dolayı salgından etkilendiğini, Mart-Haziran arasında yerel gelirlerde 82,1 milyon dolarlık gerileme gerçekleştiğini kaydetti.