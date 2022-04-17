Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ödül Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ödül Töreni'nde konuştu Açıklaması

17.04.2022 12:14
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ödül Töreni'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 57 yıldır aralıksız düzenleyerek bir gelenek haline getirdikleri Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu organizasyonda buluştuklarını belirterek, "Bu turun önemli bir özelliği de tüm dünyada Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen tek tur olmasıdır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 57 yıldır aralıksız düzenleyerek bir gelenek haline getirdikleri Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu organizasyonda buluştuklarını belirterek, "Bu turun önemli bir özelliği de tüm dünyada Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen tek tur olmasıdır." dedi.

Taksim Meydanı'nda düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ödül Töreni'nde konuşan Oktay, dünyanın dört bir yanından gelip Bodrum'da pedal çevirmeye başlayan sporcuları, 8 günlük mücadelelerinin ardından İstanbul'da karşılamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Oktay, sporun ve sporcuların her alanda en güçlü destekçisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını katılımcılara iletti.

Bisiklet sporunun dünyanın her yanından, her yaştan insanı bir araya getirdiğini, tüm dünyada ilgiyle takip edilen organizasyonlar vesilesiyle toplumları birbirine yaklaştırdığını belirten Oktay, özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde sporun her alanında olduğu gibi bisiklet sporu alanında da çok ciddi çalışmaları hayata geçirdiklerini vurguladı.

Türkiye'nin bisiklet sporu alanında görünürlüğünü ve tanınırlığını artırmak için ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlediklerine dikkati çeken Oktay, "Henüz geçtiğimiz ay, Tour of Antalya'nın 4'üncüsü başarıyla tamamlandı. Bugün ise yine bu spora verdiğimiz önemin en büyük kanıtı olan, 57 yıldır aralıksız düzenleyerek bir gelenek haline getirdiğimiz bu organizasyonda buluştuk. Bu turun önemli bir özelliği de tüm dünyada Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen tek tur olmasıdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tura verdiği özel ihtimam neticesinde Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun özellikle uluslararası alanda prestij kazandığını kaydeden Oktay, "(Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu) 2008 yılından bu yana ise en prestijli etaplı bisiklet yarışları olan World Tour standartlarında düzenlenmeye başlanmış, 2017 yılında ise resmi olarak bu kategoriye yükselmiştir. Bu yıl da UCI (Uluslararası Bisiklet Birliği) ProSeries kategorisinde dünyada en üst standartlarda düzenlenen 25 bisiklet turundan biri olma ayrıcalığına erişmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, keyifli mücadelenin yanı sıra Türkiye'nin güzelliklerini ve zenginliklerini gözler önüne seren organizasyonun 5 kıtada 190 ülkede canlı yayınlanarak milyonlarca haneye ulaştığını aktardı.

Etkinliğin bu yıl "Tarihe, Doğaya Saygı" temasıyla düzenlendiğinin altını çizen Oktay, "Etkinliğimiz bizlere ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini ve bu güzelliklere nasıl sahip çıkıp koruduğumuzu herkese apaçık gösterme fırsatı sunmuştur. Bodrum'dan Kuşadası'na, Selçuk'tan Edremit'e, oradan yine gurur kaynağımız 1915 Çanakkale Köprüsü'nü geçerek İstanbul'a kadar uzanan 8 etabın her birinde tüm dünya ülkemizin güzelliklerine canlı canlı şahit olmuştur. Milyonlarca haneye 'Tour de Türkiye' markası ile ulaşan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turumuz böylece ülkemizin tanıtımına ve marka değerinin artırılmasına da büyük katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

"Türkiye'nin misafirperverliği, eşsiz turizm beldeleri sizlere her zaman açıktır"

Sporun evrensel kültürün bir parçası olarak insanları hiçbir fark gözetmeksizin bir araya getiren ve birleştiren bir güç olduğunu dile getiren Oktay, şunları söyledi:

"Rekabetçi doğasının ötesinde aynı zamanda içinde, disiplin ve kardeşlik duygularını da barındırmaktadır. Bu açıdan herkesin sizlerden (sporcular) öğreneceği çok şey olduğuna inanıyorum. Sporun doğasında yer alan bu özellikleri hayatlarımıza yansıtmayı tam anlamıyla başardığımız takdirde dostluğun ve barışın tesisinde büyük yol katetmiş olacağız. Dünyanın dört bir yanından, 7 kıtadan gelerek ülkemizde bu müsabakaya katılan tüm sporcularımızı başka vesilelerle de yine Türkiye'de görmeyi arzu ediyoruz. Türkiye'nin misafirperverliği, eşsiz turizm beldeleri sizlere her zaman açıktır."

Oktay, organizasyonda emeği geçen başta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Bakanlık personelleri ile federasyon üyelerine teşekkür etti. Önümüzdeki yıllarda da bu etkinliğin başarılı bir şekilde sürdürülmesini temenni eden Oktay, ödül alan sporcuları tebrik etti.

Törene, Bakan Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Müftüoğlu da katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ödül Töreni'nde konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ödül Töreni'nde konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ödül Töreni'nde konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ödül Töreni'nde konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ödül Töreni'nde konuştu Açıklaması

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57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış durdu 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış durdu BALIKESİR - 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu BALIKESİR - 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ödül Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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