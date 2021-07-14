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Fuat Oktay FETÖ, bulunduğu her ülke için tehdittir - Son Dakika

Fuat Oktay FETÖ, bulunduğu her ülke için tehdittir

14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:48
Fuat Oktay FETÖ, bulunduğu her ülke için tehdittir, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Dünyanın neresinde olursa olsun bu ihanet şebekesini son hücresine kadar temizleyeceğiz.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Dünyanın neresinde olursa olsun bu ihanet şebekesini son hücresine kadar temizleyeceğiz.  FETÖ, 100'ün üzerinde ülkede devlet içinde yapılanmış ve devlet mekanizmalarına sızmış uluslararası bir terör ağıdır. Bu şer şebekesi sadece Türkiye için değil bulunduğu her ülke için tehdittir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından çevrim içi düzenlenen '5'inci Yılında 15 Temmuz' konulu sempozyumun açılış konuşmasını yaptı. çevrim içi sempozyumun açılış konuşmasını yaptı. Fuat Oktay, 15 Temmuz kalkışmasının yalnızca bir vesayet girişimi olmadığını aynı zamanda bir terör saldırısı olduğunu belirterek "Bu saldırıya 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe girişimi ile 2015 yılının Temmuz ayından itibaren yoğunlaşan çukur eylemleriyle birlikte bakmak gerektiğine inanıyorum. Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen karanlık odaklar asıl maksatlarını 15 Temmuz saldırısıyla ülkemiz üzerinde nasıl bir saldırı yapmaya çalıştıklarını ortaya koymuşlardır. FETÖ maşasının hazırladığı alçak plan bozulmuştur. Hain FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele ediyoruz ve devam edeceğiz" dedi.

'İHRAÇ EDİLEN HAKİM SAVCI SAYISI 3 BİN 968'Oktay, en önemli dayanaklarından birinin yargı sistemi olduğunu vurgulayarak, "Adalet mekanizmamız temmuzun ilk anlarından itibaren hemen harekete geçmiş ve gerekli yargısal süreç işletilmiştir. Tüm süreç hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde büyük bir titizlikle yürütülmüştür. Bugüne kadar ülke genelinde yürütülen ve tamamı sonuçlandırılan soruşturmalar sonucuna toplam 289 fiili darbe davası açılmıştır. Bu davaların 288'i karara bağlanmış olup, yargılaması devam etmekte olan sadece bir dosya bulunmaktadır. Karara bağlanan fiili darbe davaları neticesinde 4 bin 890 sanığın mahkumiyetine hükmedildi. Yargı organlarımız bu mücadeleyi  büyük bir fedakarlıkla yürütürken bir yandan da kendi içinde tespit ettiği hakim ve savcı kılığına giren FETÖ üyesi teröristleri bünyesinden uzaklaştırmıştır. 15 Temmuz'dan bu yana ihraç edilen hakim ve cumhuriyet savcısı kılığındaki terörist sayısı 3 bin 968'dir" diye konuştu.'100'ÜN ÜZERİNDE FETÖ ÜYESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ'Oktay, hesap sorulmayan tek bir FETÖ'cü kalmayana kadar bu terör örgütüyle mücadele etmeye devam edeceklerini söyleyerek şöyle konuştu: "Güvenlik güçlerimizin ve istihbarat teşkilatımızın titiz çalışmaları ile kendini gizleyen kripto FETÖ'cülerin önemli bir kısmını belirleyerek kamu bünyesinden temizledik. Örgütün kamu kurumlarında mahrem yapılanmalarını ve arşivlerini birer birer ortaya çıkardık ve çıkarmaya devam ediyoruz. Bu mücadelenin uzun soluklu olduğu bilinciyle FETÖ'nün ihanet kodlarını çözme ve yok etme çalışmalarını sürdürüyoruz. Örgütün kurum yapılanmalarına yönelik  operasyonların yanı sıra örgüt evi operasyonları ve sınav soruşturmaları da ilgili birimlerimizce sürdürülmektedir. FETÖ ihanet şebekesinin yurt dışındaki faaliyetlerinin sonlandırılması için de yoğun gayret içindeyiz. Pek çok ülkeden 100'ün üzerinde FETÖ üyesi tespit edilip, Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edilmiştir. Örgüt elebaşının yeğeni Selahattin Gülen, örgütün emniyet personelinden sorumlu mahrem imamlarından Ahmet Yiğit, TSK mahrem yapılanmasında İsmail Okkalı ve FETÖ'nün PKK ile ikişkisini sağlayan Gürbüz Sevilay gibi isimler sadece geçtiğimiz 7 ay içinde ülkemize getirilen isimlerden sadece bir kaçıdır."'100'ÜN ÜZERİNDE ÜLKEDE DEVLETE SIZMIŞ BİR ÖRGÜT'

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'yı da adalete teslim ettiğini hatırlatan Oktay, "Yurt içinde farklı maskeler altında gizlendiğini zanneden ya da yurt dışına kaçarak huzur bulacağını sanan örgüt üyeleri varsa ben bir kez daha uyarmış olayım; FETÖ ihanetinin affı yoktur. Dünyanın neresinde olursa olsun bu ihanet şebekesini son hücresine kadar temizleyeceğiz. Peşlerini bırakmayacağız. Tek bir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız. Bunu FETÖ'cülere kucak açan ülkeler de taşeron olarak kullananlar da böyle bilsin. FETÖ, 100'ün üzerinde ülkede devlet içinde yapılanmış ve devlet mekanizmalarına sızmış uluslararası bir terör ağıdır. O yüzden biz 'paralel devlet' demiştik. Bu şer şebekesi sadece Türkiye için değil bulunduğu her ülke için tehdittir. ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere bugün FETÖ'yü kullanışlı görerek besleyenler yarın mutlak şekilde bu örgütten muzdarip olacaklar" diye konuştu.

- Fetö

Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Fuat Oktay FETÖ, bulunduğu her ülke için tehdittir - Son Dakika


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