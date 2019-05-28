Son Dakika Haberleri: Fuat Oktay: "Firma kapasitelerini arttırmayı ve yeni firmaları ekonomiye katmayı destekliyoruz"
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Fuat Oktay: "Firma kapasitelerini arttırmayı ve yeni firmaları ekonomiye katmayı destekliyoruz"

56 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin geleneksel iftarına katıldı.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin geleneksel iftarına katıldı.
Fuat Oktay: Firma kapasitelerini arttırmayı ve yeni firmaları ekonomiye katmayı destekliyoruz
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:14 Kaynak: AA
Güncel
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