Fuat Oktay: "Görevinin gereğini yerine getiremeyenler ne yazık ki bunun psikolojik ezikliğiyle farklı şekillerde ya gündem değiştirmeye çalışıyorlar veya sürekli başka şeyler, laf üretmeye çalışıyor. Biz laf değil, iş üretmek için buradayız. İş üretmek isteyen her kim varsa kapımız sonuna kadar açıktır."