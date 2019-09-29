Son Dakika Haberleri: Fuat Oktay: "Görevinin gereğini yerine getiremeyenler ne yazık ki bunun psikolojik ezikliğiyle...
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Fuat Oktay: "Görevinin gereğini yerine getiremeyenler ne yazık ki bunun psikolojik ezikliğiyle...

1 saat önce

Fuat Oktay: "Görevinin gereğini yerine getiremeyenler ne yazık ki bunun psikolojik ezikliğiyle farklı şekillerde ya gündem değiştirmeye çalışıyorlar veya sürekli başka şeyler, laf üretmeye çalışıyor.

Fuat Oktay:

Fuat Oktay: "Görevinin gereğini yerine getiremeyenler ne yazık ki bunun psikolojik ezikliğiyle farklı şekillerde ya gündem değiştirmeye çalışıyorlar veya sürekli başka şeyler, laf üretmeye çalışıyor. Biz laf değil, iş üretmek için buradayız. İş üretmek isteyen her kim varsa kapımız sonuna kadar açıktır."

fuat oktay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:42 Kaynak: AA
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