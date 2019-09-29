Fuat Oktay: "Görevinin gereğini yerine getiremeyenler ne yazık ki bunun psikolojik ezikliğiyle...
1 saat önce
Fuat Oktay: "Görevinin gereğini yerine getiremeyenler ne yazık ki bunun psikolojik ezikliğiyle farklı şekillerde ya gündem değiştirmeye çalışıyorlar veya sürekli başka şeyler, laf üretmeye çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:42 Kaynak: AA
Fuat Oktay: "Görevinin gereğini yerine getiremeyenler ne yazık ki bunun psikolojik ezikliğiyle farklı şekillerde ya gündem değiştirmeye çalışıyorlar veya sürekli başka şeyler, laf üretmeye çalışıyor. Biz laf değil, iş üretmek için buradayız. İş üretmek isteyen her kim varsa kapımız sonuna kadar açıktır."
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