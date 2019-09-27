Son Dakika Haberleri: Fuat oktay: ilk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık (1)
Son Dakika Güncel Haber

Fuat oktay: ilk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık (1)

2 saat önce

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Hasdal'daki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı'na başkanlık ediyor.

Fuat oktay: ilk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık (1), System.String[]

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Hasdal'daki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı'na başkanlık ediyor. Oktay, toplantının öncesinde İstanbul'daki dün yaşanan deprem ile ilgili yaptığı açılamada, "İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık" dedi. AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısı 473 olduğunu belirten Oktay, "Bunların çoğunluğu, basit ölçekte duvarında çatlaklar oluşan binalar" ifadelerini kullandı.

Depremde yaralananlarla ilgili de bilgi veren Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay şunları söyledi: "Depremin ardından yaralanan 34 vatandaşımızdan 10'unun tedavilerine devam edilmekte, 24 vatandaşımız taburcu

edilmiş durumdadır."

fuat oktay, Hasdal, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul depremini hisseden Mehmet Ali Erbil: Tek başıma kalkamadığım için yattım
Hayat kurtarmada olmazsa olmaz deprem çantasının ortalama maliyeti 440 TL Selim Kotil'in konuşması deprem sonrası izlenme rekoru kırıyor Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan depremden en çok etkilenecek yerleri açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 13:31:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fuat oktay: ilk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]