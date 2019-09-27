Fuat oktay: ilk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık (geniş...

*Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

*İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem yaşadığımız bu süreçte yine tüm ilgili birimlerimizle teyakkuz halinde gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz.

*Bunlar içerisinde 14 okul için detaylı inceleme kararı alınmıştır. Söz konusu 14 okul bugün tatil edilmiştir. Diğer 7 bin 46 okulda eğitime ara verilecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. 14 okul için de yine aynı şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/İSTANBUL,

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem yaşadığımız bu süreçte yine tüm ilgili birimlerimizle teyakkuz halinde gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz" dedi.

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı (TAMPT) yapıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlık ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da toplantıya katıldı. Oktay'ın açıklamasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Dün 13.59'da Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremle ilgili TAMPT'da açıklama yapan Oktay, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kurulan koordinasyon ekibimiz deprem saatinden itibaren sürekli teyakkuz halinde çalışmalarını 7/24 çalışmalarını devam ettirmekte. Hamdolsun dün de zaten gerekli açıklamaları yapıştık. Ciddi bir hasarımız olmadığını ile ilgili ama biz bunu bir fırsata dönüştürüp aslında gelecek ile ilgili hazırlıkların tamamını gözden geçirmek adına, bu çalışmaları yapmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Sadece bir güncelleme amacıyla ben birkaç bilgi vermek istiyorum. Şu ana kadar tüm kurumlarımız çalışlarına devam etmekte. Özellikle de bu merkez itibariyle baktığımız zaman 556 personelimiz hasar tespit çalışmaları başta olmak üzere, barınma, araç-gereç ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Tabii ki bu sayı bunun çok üzerinde ama bu merkezdeki fiilen çalışan arkadaşlarımızın sayısını ifade ediyorum" dedi.

473 HASARLI BİNA İHBARI

Vatandaşlardan gelen hasarlı bina ihbarlarının tamamının tek tek kayıt altına alınarak incelendiğini vurgulayan Oktay, "İlgili tüm kurumlarımız tarafından hem incelemeler yapılmış hem de gerekli tedbirler anında alınmıştır. Şu ana kadar AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısı 473'tür. Bunların çoğunluğu yine dünkü ifade ettiğimiz gibi basit ölçekte çatlakları olan binalardan oluşmakta. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bununla ilgili hasar tespit çalışma grubumuz var. Bu çalışma grubumuz, hasarlı binalarla ilgili tamamını incelemeye almıştır. Bununla ilgili sonuçlar ilgili arkadaşlarımıza, konut sahiplerine iletilmektedir" şeklinde konuştu.

"55 OKUL İÇİN HASAR İHBARI YAPILDI"

Hasar ihbarı yapılan 55 okul ilgili olarak ise Oktay, "Tamamı kontrol edilmiştir. Bunlar içerisinde 14 okul için detaylı inceleme kararı alınmıştır. Söz konusu 14 okul bugün tatil edilmiştir. Diğer 7 bin 46 okulda eğitime ara verilecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. 14 okul için de yine aynı şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 3 gün içerisinde de bunların durumu ile ilgili nihai sonuca varılacak. Tekrar açıklama yapacağız bununla ilgili" ifadelerini kullandı.

188 ARTÇI DEPREM YAŞANDI

Oktay, "Hasar tespit çalışmaları sonucu boşaltılan binalarda yaşayan 34 vatandaşımız vardı. Bunlar ilgili kurumlarımız tarafından misafir edilmektedir. Depremin ardından yaralanan 34 vatandaşımızdan da 10'unun tedavilerine devam edilmektedir. 24 vatandaşımız taburcu edilmiştir. İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem yaşadığımız bu süreçte yine tüm ilgili birimlerimizle teyakkuz halinde gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz. Biz bu çerçevede bugün tüm arkadaşlarımızla dün ifade ettiğimiz herhangi bir afet veya acil durum anında 28 tane çalışma grubumuzun olduğunu ifade etmiştik. Bu çalışma gruplarımızın sadece 5,8 değil onu dün çalıştık. Er türlü senaryoya karşı sadece İstanbul için değil tüm Türkiye için tamamını gözden geçirme fırsatı bulacağız. Bugünkü tüm çalışmalarımız bununla ilgili olacak. Yani burada yaptığımız yaşanabilecek her tür ölçekteki afet ve acil durumlara ilişkin etkin müdahalede görev alacak kamu kurumları, özel sektör ve Sivil toplum Kuruluşları ve gerçek kişileri kapsamakta bu çalışma grupları ve arkadaşlarımız. Tekrar İstanbul'a ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Murat Kurum'un binaya gelişi

-Fuat Oktay'ın açıklaması

-Bakan Soylu'nun görüntüsü

-Genel ve detay



