Fuat oktay ilk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık 2
1 saat önce
FUAT OKTAY İLK DEPREMDEN ŞU ANA KADAR EN BÜYÜĞÜ 4,1 OLAN 188 ARTÇI DEPREM DAHA YAŞADIK 2.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:59 Kaynak: DHA
FUAT OKTAY İLK DEPREMDEN ŞU ANA KADAR EN BÜYÜĞÜ 4,1 OLAN 188 ARTÇI DEPREM DAHA YAŞADIK 2
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