Son Dakika Haberleri: Fuat oktay ilk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık 2
Son Dakika Güncel Haber

Fuat oktay ilk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık 2

1 saat önce

FUAT OKTAY İLK DEPREMDEN ŞU ANA KADAR EN BÜYÜĞÜ 4,1 OLAN 188 ARTÇI DEPREM DAHA YAŞADIK 2.

FUAT OKTAY İLK DEPREMDEN ŞU ANA KADAR EN BÜYÜĞÜ 4,1 OLAN 188 ARTÇI DEPREM DAHA YAŞADIK 2

Fuat oktay ilk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık 2

Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Dönmez: Doğal gaz fiyatlarında kısa vadede değişiklik olmayacak
İstanbul depremini hisseden Mehmet Ali Erbil: Tek başıma kalkamadığım için yattım Deprem çantasının maliyeti 440 TL Selim Kotil'in konuşması deprem sonrası izlenme rekoru kırıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 13:19:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fuat oktay ilk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık 2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]