Fuat Oktay: "İstanbul'da bilgi kirliliğinden dolayı tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi...
1 saat önce
Fuat Oktay: "İstanbul'da bilgi kirliliğinden dolayı tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz"
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:14 Kaynak: AA
Fuat Oktay: " İstanbul'da bilgi kirliliğinden dolayı tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz"
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