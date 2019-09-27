Son Dakika Haberleri: Fuat Oktay: "İstanbul'da bilgi kirliliğinden dolayı tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi...
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Fuat Oktay: "İstanbul'da bilgi kirliliğinden dolayı tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi...

1 saat önce

Fuat Oktay: "İstanbul'da bilgi kirliliğinden dolayı tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz"

Fuat Oktay:

Fuat Oktay: " İstanbul'da bilgi kirliliğinden dolayı tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz"

fuat oktay, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:14 Kaynak: AA
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