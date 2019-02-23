Son Dakika Haberleri: Fuat Oktay, Kahvehanede Vatandaşlarla Buluştu

Fuat Oktay, Kahvehanede Vatandaşlarla Buluştu

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, programları kapsamında geldiği Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

Fuat Oktay, Kahvehanede Vatandaşlarla Buluştu, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, programları kapsamında geldiği Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

Dipsizgöl Mahallesi'ndeki bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet eden Oktay, muhtar Şükrü Tezcan'dan mahalle hakkında bilgi aldı.

Vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinleyen, kahvehanedeki sobanın yanında onlarla çay içen Oktay, mahalle sakinlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Oktay'a ziyaretinde, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü de eşlik etti.

Oktay, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra mahalleden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:48 Kaynak: AA

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