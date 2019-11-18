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Fuat Oktay: "Kalkınma ajanslarımızın başlatacağı Bölgesel Girişim Sermayesi Programı ile finansman...
6 saat önce
Fuat Oktay: "Kalkınma ajanslarımızın başlatacağı Bölgesel Girişim Sermayesi Programı ile finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden destekleyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:48 Kaynak: AA
Fuat Oktay: "Kalkınma ajanslarımızın başlatacağı Bölgesel Girişim Sermayesi Programı ile finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden destekleyeceğiz."
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