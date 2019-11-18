Fuat Oktay: "Kalkınma ajanslarımızın başlatacağı Bölgesel Girişim Sermayesi Programı ile finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden destekleyeceğiz."

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Armut ağacı 2 ay ara ile meyve verdi

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