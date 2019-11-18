Son Dakika Haberleri: Fuat Oktay: "Kalkınma ajanslarımızın başlatacağı Bölgesel Girişim Sermayesi Programı ile finansman...
Son Dakika Politika Fuat Oktay: 'Kalkınma ajanslarımızın başlatacağı Bölgesel Girişim Sermayesi Programı ile finansman... - Son Dakika

Fuat Oktay: "Kalkınma ajanslarımızın başlatacağı Bölgesel Girişim Sermayesi Programı ile finansman...

6 saat önce

Fuat Oktay: "Kalkınma ajanslarımızın başlatacağı Bölgesel Girişim Sermayesi Programı ile finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden destekleyeceğiz.

Fuat Oktay:

Fuat Oktay: "Kalkınma ajanslarımızın başlatacağı Bölgesel Girişim Sermayesi Programı ile finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden destekleyeceğiz."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:48 Kaynak: AA
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