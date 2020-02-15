Fuat oktay kapalı maraş'ın açılması laftan ibaret değildir -2 - Son Dakika

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Fuat oktay kapalı maraş'ın açılması laftan ibaret değildir -2
7 saat önce
Fuat Oktay Kapalı Maraş'ın açılması laftan ibaret değildir -2.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:02 Kaynak: DHA
Fuat Oktay Kapalı Maraş'ın açılması laftan ibaret değildir -2
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