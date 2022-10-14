Fuat Oktay: Kılıçdaroğlu, icazet almaya da Amerika'ya gidiyor

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, altılı masayı eleştirerek, "Kendi içlerinde o altılı mıdır yedili midir, her ne hikmettir bilmiyoruz, kendileri de bilmiyor. Bir tane cumhurbaşkanı adayı çıkarmayı beceremeyen, bundan yoksun, aciz bir altılı masa. Onların içerisinde, 'Ben cumhurbaşkanı adayı olabilirim' diye düşünen 'Olabilir miyim acaba?' diye icazet almaya da Amerika'ya gidiyor. Sen icazeti oradan alacaksan, milletten ne icazeti istiyorsun?" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberindeki heyet ile birlikte '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' kapsamında Malatya'ya gelerek temaslarda bulundu. Fuat Oktay, kentteki bir otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Oktay'ın yanı sıra AK Parti MKYK Üyeleri Emre Ete, Abdurrahman Kurt, Şevki Şar, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanvekili İsmail Hakkı Pekel, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve partililer katıldı.