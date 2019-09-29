Son Dakika Haberleri: Fuat Oktay: "(Kılıçdaroğlu'nun deprem vergileri açıklaması) Biz neyle uğraşıyoruz, Sayın...
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Fuat Oktay: "(Kılıçdaroğlu'nun deprem vergileri açıklaması) Biz neyle uğraşıyoruz, Sayın...

1 saat önce

Fuat Oktay: "(Kılıçdaroğlu'nun deprem vergileri açıklaması) Biz neyle uğraşıyoruz, Sayın Kılıçdaroğlu neyle uğraşıyor?

Fuat Oktay:

Fuat Oktay: "(Kılıçdaroğlu'nun deprem vergileri açıklaması) Biz neyle uğraşıyoruz, Sayın Kılıçdaroğlu neyle uğraşıyor? Bu durumlarda gündemi değiştirmekle ilgili çok mahir."

Kemal Kılıçdaroğlu, fuat oktay, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:26 Kaynak: AA
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