Fuat Oktay: "(Kılıçdaroğlu'nun deprem vergileri açıklaması) Biz neyle uğraşıyoruz, Sayın...
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Fuat Oktay: "(Kılıçdaroğlu'nun deprem vergileri açıklaması) Biz neyle uğraşıyoruz, Sayın Kılıçdaroğlu neyle uğraşıyor?
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:26 Kaynak: AA
Fuat Oktay: "(Kılıçdaroğlu'nun deprem vergileri açıklaması) Biz neyle uğraşıyoruz, Sayın Kılıçdaroğlu neyle uğraşıyor? Bu durumlarda gündemi değiştirmekle ilgili çok mahir."
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