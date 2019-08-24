Fuat Oktay Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'nda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında bulunan Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığına bağlı Ahi Evran Gençlik Kampı'nda gençlerle saz çalıp, türkü söyledi.

Kamp programı kapsamında gençlere hitap eden Oktay, konuşma yaptığı alandaki çınar ağacını göstererek, çok güzel anlamlar ifade eden ağacın birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu belirtti.

Öğrenmenin mezuniyetle bitmediğine vurgu yapan Oktay, "İnsanoğlu öğrenmeyi bitirdiği an kendisi de bitmiş demektir. Hedeflerimiz büyükse bu çınarı geleceğe daha güçlü taşımak istiyorsak çok çalışmak zorundayız. Çok çalışıyor olabilmek için de birlik beraberlik içerisinde, dayanışma içerisinde olmak zorundayız." diye konuştu.

Kamp liderlerinin, eğitimcilerin büyük işler başardığını dile getiren Oktay, şunları kaydetti:

"Burada kamp liderlerimiz, program liderlerimiz var. Eğitimcilerimiz var. Eğer sizin aranızda bu güzel muhabbet, sevgi oluşmuşsa, bu arkadaşlar da bütün gönülleriyle severek bu işi yaptıkları için bu muhteşem ortam oluşmuş. Ben hepsine sizler ve Türk milleti adına yürekten teşekkür ediyorum. Burada yaptığınız iş, sadece aktivitelerin organizasyonundan ibaret değildir. Siz sevgi ve kardeşlik tohumları ekiyorsunuz. İnşallah, ektiğiniz bu sevgi ve kardeşlik tohumları çok daha güçlü bir birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu olarak geleceğe sağlam adımlarla yürüyen geleceğin Türkiye'sinin temellerine attığınız birer harçtır. Muhteşem bir iş yapıyorsunuz."

Ziyaretler sırasında bir öğrencinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam göndermek istediğini söylediğini anlatan Oktay, şöyle devam etti:

"Bir başka gencimiz bana bir selam gönderdi. 'Cumhurbaşkanımıza da selamlarımızı iletir misiniz' dedi. Çok mutlu oldum. Cumhurbaşkanımızın da size selamlarını getirdim. Hepinizin de gözlerinden öpüyor. Soruyorlar ya genelde, 'nereden alıyor Cumhurbaşkanı bu enerjiyi' diye. Sizlerden, bu birlik ve beraberlik ruhundan alıyor. Sizler, yani bizler bir ve beraber olalım yapamayacağımız, başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bunu bilin yeter. Bu kampta, bu ruhu, bu anlayışı alın yeter. Aldığınızı da görüyorum."

Oktay, kamptaki gençlerin mutlaka bir kariyer planlaması olduğunu belirterek, "Hepiniz orta öğretimde, lisedesiniz. Üniversite kariyer planınız var. İstediğiniz alanlarda uzmanlaşacaksınız. Yaşadığımız olaylara bakın. Kadına şiddet. Kızlarımız için son derece önemli. Sevgi, saygı diyoruz ya. Yaşadığımız olaylara baktığımızda kadının toplumdaki yeri ve kadına şiddetin önlenmesinde de sizin alacağınız ve vereceğiniz mesajlar, sorumluluklar vardır. Ben buradan bu sorumlulukla da döneceğinize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Oktay, konuşmasının ardından çeşitli istasyonlarda öğrencilerin aktivitelerine eşlik etti.

Fuat Oktay, bazı öğrencilerle masa tenisi oynarken, bir başka istasyonda gençlerle ebru sanatı yaptı. İstasyonlarda öğrencilerle sohbet eden Oktay, bir ağaç altındaki öğrencilerle saz çalarak, "Hekimoğlu" türküsünü seslendirdi.

Maneviyat istasyonunda birlik, beraberlik, hoşgörü ve saygı derslerine katılan Oktay, gençlerle akşam yemeği yedi.

Ziyaretlere, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.