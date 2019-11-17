Fuat Oktay, KKTC bayrağının yakılmasını kınadı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünde Güney Kıbrıs'ta KKTC bayrağının yakılmasını şiddetle kınadığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 08:50 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünde Güney Kıbrıs'ta KKTC bayrağının yakılmasını şiddetle kınadığını bildirdi.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünde Güney Kıbrıs'ta KKTC bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyorum. Milli değerlere karşı yapılan saldırılar asla kabul edilemez. Olayın failleri hakkında gerekenler yapılmalıdır. Türkiye her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
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