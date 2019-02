Fuat Oktay: Küresel Ekonomide 'Sadece Kendi Yağıyla Kavrulma Dönemi' Bitmiştir

ÇORUM'da iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bölgesel iş birliklerinin önemli olduğunu belirterek, "Günümüzde hiçbir il, bölge hatta ülke, sadece kendi kaynaklarıyla hedefine ulaşamaz. Küresel ekonomide 'sadece kendi yağıyla kavrulma dönemi' bitmiştir" dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı ziyaretler ve toplantılara katılmak üzere Çorum 'a geldi. Fuat Oktay, kentte bir otelde düzenlenen 'Çorum Yozgat Tedarik Zinciri Buluşması'na katıldı. Toplantıda, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu Oğuzhan Kaya , Belediye Başkanı Zeki Gül , AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Çetin Başaranhıncal, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik , Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ( OKA ) temsilcileri, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Yozgat Valisi Kadir Çakır ve Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin konuşmaları ile başlayan toplantıda daha sonra kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açıklamalarda bulundu. Oktay, komşu Çorum ve Yozgat'ın hemşehrisi olarak ülkenin ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla iş insanlarının bir araya geldiği buluşmada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Konuşmasında bölgesel iş birliklerinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye 'nin benimsediği kalkınma hedefleri doğrultusunda topyekün kalkınmaya önem verdiklerini söyledi. Oktay, "Sadece belli şehirlerin, bölgelerin değil, 81 ilimizin tamamının ekonomik olarak şaha kalkmasını arzu ediyoruz. Bölgeler arası ekonomik dengesizliklerin ve bölgede iller arası gelişmişlik farklılıklarının, yerelden kalkınmayı güçlendirerek azaltılması, öncelikli stratejik hedeflerimiz arasındadır. Üreterek ve ihraç ederek gelişen Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için her bir ilimizin üzerine düşen katkıyı vermesi gerekmektedir. Gelişmiş veya görece daha fazla gelişmiş illerimizin ise bölgesel kalkınmayı gerçekleştirmek için 'kazan kazan' anlayışıyla bu hamleye öncülük etmesi önem arz etmektedir. Özellikle daha az gelişmiş illerimizin üretim odaklı yerelden kalkınma anlayışına sahip olması önemlidir. Bugün, Orta Anadolu'da bölgesel kalkınmaya destek olmak amacıyla gerçekleşen bu buluşmada, sizlerin arasında oluşacak sinerjinin ilk adımlarına şahitlik edeceğiz" dedi.'İŞ VE GÜÇ BİRLİĞİ ŞART'"Küresel ekonomide 'sadece kendi yağıyla kavrulma dönemi' bitmiştir" diyen Oktay, "Bir şehrin topyekün kalkınması için kendi zenginliklerini ve kaynaklarını kullanması elbette önemlidir. Kendi imkanlarının farkına varmayanlar, sınırlarının ötesine geçemezler. Ancak, günümüzde hiçbir il, hiçbir bölge, hatta hiçbir ülke sadece kendi kaynaklarıyla hedefine ulaşamaz. Küresel ekonomide 'sadece kendi yağıyla kavrulma dönemi' bitmiştir. Bugün hepimizin elinde olan telefon, tablet, bilgisayar gibi artık hayatımızın vazgeçilmezi haline gelmiş eşyalara baktığımızda bunu çok net bir şekilde görebiliriz. Bu ürünlerin çoğu zaman dizaynı bir ülkede yapılıyor; kamerası, çipi, bataryası bir başka ülkede üretiliyor. Kimi zaman tüm bu parçalar, işçilik maliyetlerinin daha uygun olduğu bir başka ülkede birleştiriliyor. Sizler iş insanları olarak bu süreci, dünya ekonomisinin geldiği yeri ve nereye doğru gittiğini zaten çok iyi biliyorsunuz. Biz de şayet başarılı olmak istiyorsak, 2023 hedeflerimize ve 2053- 2071 vizyonumuza ulaşmak istiyorsak, benzer adımları ülkemiz içinde atmamız gerekiyor. Bunun için iş birliği ve güç birliği şarttır" diye konuştu.'İŞ BİRLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ'Şehirler ve iş insanları arasında dayanışmayı güçlendirmeden, ülkenin hedeflerine ulaşmasının mümkün olmayacağını kaydeden ve rekabetin başka ülke ve firmalarla yapılması gerektiğini belirten Oktay, şunları söyledi:"Bu iş birliğini önemsiyoruz çünkü öncelikli hedefimiz illerimizin daha da büyümesi, gelişmesidir. Bunun için her iki ilin başta valilikleri olmak üzere yerel yönetimler, ticaret ve sanayi odaları, kalkınma ajansları, esnaf ve sanatkarlar odalarına ve ilgili kurumlara büyük iş düşüyor. Bugüne kadar yaptıkları tüm çalışmaları takdir ediyor, inşallah bundan sonra da çalışmaların güçlenerek sürdürülmesini temenni ediyorum. Bu buluşmada sizlerden en temel beklenti, firmalarınız ve çalışmalarınız hakkında karşılıklı bilgi aktarımı sağlayarak aranızdaki muhtemel iş birlikleri açısından yeni ufuklar açmanız, henüz realize olmamış potansiyelleri harekete geçirmenizdir. Oluşan bu platformda ürün ve üretimlerinizin fırsatlarını ortaya koyarak her türlü iş birliği imkanını istişare etmelisiniz. Bu iş birliği ile komşu iller arasındaki birlik ve beraberliğe de güzel bir örnek oluşturacaksınız"'İHRACATIMIZ REKOR KIRDI'2002'den 2017 yılına kadar ekonomide, her yıl ortalama yüzde 5,8 oranında büyüme kaydedildiğine dikkat çeken Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Türkiye, kalkınmasını ve büyümesini özel sektörün dinamizmi üzerine inşa etmiş bir ülkedir. Geçtiğimiz 17 yılda bürokrasiyi azaltacak ve girişimcilerimizin önünü açacak birçok adım atılmıştır. Bugüne kadar, yabancı- yerli ayrımı yapmadan, ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmak isteyen tüm firmalarımıza her türlü destek verilmiştir. Ülkemizin kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirerek, Türkiye'yi gelişmiş ülkeler ligine taşıyacak sistemin altyapısını oluşturduk. Geçtiğimiz 17 yılda, ekonomimizin rekabetçi yapısını geliştirebilmek ve iş yapma ortamını daha da iyileştirebilmek için yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve finansman üzerindeki vergi yüklerini zaman içerisinde önemli ölçüde azalttık. Tesis edilen istikrar ve güven ortamı sayesinde 2002'den 2017 yılına kadar ekonomimiz her yıl ortalama yüzde 5,8 oranında büyüme kaydetmiştir. Geçtiğimiz yıl da, yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen, yine ciddi bir büyüme rakamına ulaştık. Geçtiğimiz yıl kurulan şirket sayısının yüzde 17 artarak 85 bin 279'a çıkması, buna karşılık kapanan şirket sayısının yüzde 7 azalarak 12 bin 564'e gerilemesi önemli bir veridir. Bildiğiniz gibi ihracatımız da geçtiğimiz yıl rekor kırdı ve 168 milyar doların üzerine çıktı."'İNANIYORUM Kİ ÖRNEK BAŞARI ÖYKÜLERİNİZ OLACAK'Toplantının hayırla vesile olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Daha çok yatırımla, daha çok üreterek, daha çok ihraç ederek, daha çok istihdam oluşturarak, daha çok proje geliştirerek, daha çok büyüyerek ülkemizi en gelişmiş ülkeler ligine birlikte taşıyacağız. Zamanınızı ve enerjinizi başarı hikayeleri yazacak isabetli girişimlere harcamanız, sizlerden en temel beklentimizdir. Bunu izleyen süreçte atacağınız yeni adımlar ve kaydedeceğiniz ilerlemelerde her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Bu çalışmalar sonucunda inanıyorum ki örnek başarı öyküleriniz olacak. Toplantının, Çorum ve Yozgat arasında dayanışmayı, yardımlaşmayı ve birlikteliği artırmaya da vesile olacağına inanıyorum. Bugün hemşehrilerimizle gönüllerimizi buluşturan tüm kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.Fuat Oktay, toplantının ardından esnaf ziyaretinde bulundu.- Çorum