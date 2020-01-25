Fuat Oktay: Kurumlarımız koordinasyon içinde çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fuat Oktay: Kurumlarımız koordinasyon içinde çalışıyor - Son Dakika

Fuat Oktay: Kurumlarımız koordinasyon içinde çalışıyor

15 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğidir.

Fuat Oktay: Kurumlarımız koordinasyon içinde çalışıyor, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Depremden etkilenen illerde kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde gerekli çalışmaları yapmaktadırlar" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ Sivrice'de meydana gelen deprem sonrası ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve verdiği talimatlarla başta ilgili bakanlarımız olmak üzere tüm bakanlarımız ve kurumlarımızla birlikte süreci çok yakından takip ediyor, gerekli çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Depremden etkilenen illerde kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde gerekli çalışmaları yapmaktadırlar. Vatandaşlarımıza resmi açıklamaları takip etmeleri ve yapılan uyarıları dikkate almalarını önemle hatırlatıyor, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ depremi sonrası THY'den önemli açıklama: Ek seferler yapılacak
Elazığ'daki deprem anı yerel TV'de böyle görüntülendi Kandilli'den Elazığ'daki depremle ilgili uyarı: 5.5, 5.6'lık artçı sarsıntılar görebiliriz Elazığ'daki depremden yürek burkan görüntü! Çocuklarını korumak için kendisini siper etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 00:20:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fuat Oktay: Kurumlarımız koordinasyon içinde çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]