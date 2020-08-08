Fuat Oktay: Mersin Limanı'nın Lübnan'ın hizmetinde olacağını ifade ettik - Son Dakika

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a beraberinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ziyareti ile ilgili basına açıklamalarda bulundu. Oktay, " Beyrut Limanı'nın tekrar ayağa kaldırılmasına kadar Mersin Limanı'mızın Lübnan'ın hizmetinde olacağını ifade ettik" dedi.

Lübnan ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, yaraları sarmak, yanlarında olmak üzere kardeş ülke Lübnan'dayız" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Oktay, Lübnan halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Biz ilk andan itibaren Türkiye olarak geniş bir arama kurtarma ekibi şu anda da hala Beyrut Limanı'nda hala çalışmalarına devam ediyorlar ve iki sahra hastanemizle, sağlık ekiplerimizle birlikte ve gıda yardımlarımızla yaklaşık TİKA'nın yine 400 tonluk yardımlarıyla, AFAD'ın, Kızılay'ın ve Sivil Toplum Örgütleri'nin yardımlarıyla Lübnan'da olduk" dedi.

"UÇAĞIMIZDA TIBBİ MALZEMELER VE SOLUNUM CİHAZLARIYLA BİRLİKTE GELDİK"

"Yine heyetimizle birlikte bu sabah gelirken de yine uçağımızda tıbbi malzemeler ve solunum cihazlarıyla birlikte geldik ve şu anda da onu yetkililere teslim ediyoruz" diyen Oktay, "Bu vesile ile biz Cumhurbaşkanına ve Lübnan halkına geçmiş olsun ve baş sağlığı dileklerimizi ilettik ama bunula birlikte yine ilave destek, ne tür desteklerde bulunabileceğimizle ilgili tekliflerimizi ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın tekliflerini ilettik. Bu teklifler arasında daha fazla gıda yardımı, tıbbi, ilaç yardımına Türkiye olarak hazır olduğumuzu ve buna devam edeceğimizi, gıda yardımına devam edeceğimizi ilettik. ve yine Türkiye olarak inşa ettiğimiz bir yanık ve travma merkezimiz vardı, 100 yataklı hastane. Bunun açılışı yapılmıştı. İşletmeye alınmayla ilgili gördüğümüz kadarıyla bazı sorunlar var Sayın Cumhurbaşkanına da konuyu tekrar gündeme getirdik. Bununla ilgili tekrar, buranın işletmeye alınması, işletmesinin yapılabilmesi için yine Türkiye olarak sonuna kadar hazır olduğumuzu ve şu anda Lübnan'da bugün itibariyle buna çok acil ihtiyaç olduğunu gördüğümüzü, bu hastaneyi çok acilen hizmete alabileceğimizi ilettik" şeklinde konuştu.

"125 KİLOMETRE MESAFEDE OLAN BİR YERİN DAHİ CAMLARI KIRILDI"

"Sayın Dışişleri Bakanının açıklamaları bize ifade ettiğine göre patlamadan 125 kilometre mesafede olan bir yerin dahi camlarının kırıldığını biliyoruz. Dolayısıyla çok yoğun bir hem cam ihtiyacı hem de inşaat malzemesi ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili yardımlarımızı teklif ettik. Türkiye olarak her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ettik" şeklinde konuşan Oktay, "Çok ciddi şekilde zarar gören Lübnan Beyrut Limanı'nın ve çevresinde hasar gören binaların tekrar inşası konusunda Türkiye'nin sonuna kadar yardıma hazır olduğunu ifade ettik" ifadelerini kullandı.

"TEKRAR LİMANIN AYAĞA KALDIRILMASINA KADAR MERSİN LİMANI'MIZIN LÜBNAN'IN HİZMETİNDE OLACAĞINI İFADE ETTİK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sözlerine şu şekilde devam etti: "Son olarak da Lübnan'ın ticari faaliyetlerinin devam ettiği özellikle Beyrut Limanı'nda bu sürenin geçişine kadar, bu sürenin tamamlanmasına kadar da tekrar limanın ayağa kaldırılmasına kadar Mersin Limanı'mızın Lübnan'ın hizmetinde olacağını, büyük ölçekli ticari faaliyetlerinde hem gümrükleme hem de depolama faaliyetlerinde Lübnan'ın hizmetinde olacağı sonrasında oradan buraya daha küçük gemilerle ve ulaşım araçlarıyla taşınabileceğini ve bunun için hazır olduğumuzu ifade ettik. Biraz önce de ifade etim 5 binin üzerinde yaralı var diye. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın yine yardım tekliflerini ilk gün de Sayın Cumhurbaşkanı Avn'a iletmişlerdi. Bugün de tekrarladık bunu. Türkiye'nin tüm hastaneleri ve tüm hava ambulansları Lübnan'ın bu anlamda hizmetindedir. Hangi hastanın tedavisini Türkiye'de yaptırmak isterlerse hava ambulanslarımızla Türkiye'ye alabileceğimizi ve tedavisini de Türkiye'deki hastanelerimizde yapabileceğimizi buradan hem Sayın Cumhurbaşkanına ve sizler aracılığıyla da yine tüm Lübnan halkına da duyurmak isterim."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sözlerini "Biz sonuna kadar Lübnan'ın yanındayız. Lübnan'ın yalnız olmadığını buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz, komşusu olarak, kardeşi olarak" ifadeleriyle sonlandırdı.