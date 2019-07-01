Son Dakika Haberleri: Fuat Oktay, Orgeneral Güler ve Cemalettin Çelik'i kabul etti
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Fuat Oktay, Orgeneral Güler ve Cemalettin Çelik'i kabul etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çelik'i kabul etti.

Fuat Oktay, Orgeneral Güler ve Cemalettin Çelik'i kabul etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çelik'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, 1,5 saat sürdü. Oktay, Orgeneral Güler ve Çelik ile Libya'daki gelişmeler ve KKTC'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:22 Kaynak: İHA
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