Fuat Oktay, Orgeneral Güler ve Cemalettin Çelik'i kabul etti
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çelik'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:22 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
ve MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çelik
'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'ndeki kabul, 1,5 saat sürdü. Oktay, Orgeneral Güler ve Çelik ile Libya
'daki gelişmeler ve KKTC'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. - ANKARA
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