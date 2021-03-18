Fuat Oktay OSB'nin tapusu alındı - Son Dakika

Fuat Oktay OSB'nin tapusu alındı

18.03.2021 09:54
Fuat Oktay OSB'nin tapusu alındı, System.String[]

Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesinde 'Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi'nin' kurulacağı 1 milyon 026 bin 632,76 metrekarelik alanın tapusu alındı.

Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesinde 'Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi'nin' kurulacağı 1 milyon 026 bin 632,76 metrekarelik alanın tapusu alındı.

Belediye Başkan Adaylığı sürecinde "En büyük hayalim" dediği Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluşunu rekor sayılacak sürede tamamlayan Başkan Gökhan Coşar, Boğazlıyan'ın en büyük tapusunu da önceki gün teslim alırken duygulu anlar yaşadı. "Hayatımın en mutlu günlerinden birisini yaşıyorum" diyen Başkan Coşar, "141 yıllık Boğazlıyan Belediyesi'nin en büyük projesi olan Organize Sanayi Bölgesi'ne bir adım daha yaklaştık. Böylesi büyük bir projeyi bizlere nasip ettiği için Allah'ıma binlerce kez şükrediyorum" dedi.

141 yıllık Boğazlıyan Belediyesi'nin en büyük projesi olan Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluşunu tamamlayarak ismini tarihe Altın harflerle yazdıran Belediye Başkanı Gökhan Coşar, önceki gün de Boğazlıyan'ın en büyük tapusunu aldı.

1 milyon 026 bin 632,76 metrekarelik alanı kapsayan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi'nin tapusunu Hazine'den ücretsiz alarak Boğazlıyan'a kazandıran Başkan Coşar, "Allah'ıma şükürler olsun. En büyük hayalim olan OSB'yi kurmak ve tapusunu almak bizlere nasip oldu. Boğazlıyan'ımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

En büyük destek Oktay'dan

Kuruluş aşamasını Türkiye'de rekor sayılacak günde tamamlayarak Boğazlıyan'ın kaderini değiştiren Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayın Fuat Oktay Beyefendi'nin büyük destekleriyle kuruluş adımlarını bir bir tamamlayarak, temel atma noktasına taşıdı.

Nisan ayı itibariyle yol çalışmalarına başlayacaklarını müjdeleyen Başkan Coşar, yıl sonunda 2-3 fabrikanın da Boğazlıyan'a gelerek yatırımlarına start vereceklerini duyurdu.

Başkan Coşar, "Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi alanının en büyük parseli olan 107 ada, 57 parsel numaralı taşınmazın hazineden bedelsiz olarak devir işlemini gerçekleştirebilmenin sevinci, heyecanı ve mutluluğunu yaşıyorum. İlçemiz için işbirliği içerisinde güzel işler çıkararak, en kısa zaman içerisinde bu parsel üzerinden bölgemizi yatırım yapılabilir hale getirebilmeyi ve gençlerimize iş imkanı sunmayı hedefliyoruz. İlçemiz Organize Sanayi Bölgesi ile daha da gelişecek, iş hacmi artacak ve bir cazibe merkezi olacaktır. Bu önemli adımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Boğazlıyan'ımız için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, konu ile ilgili açıklamasını daha sonra şöyle sürdürdü, "Belediye Başkan Adaylığımız sürecinde en büyük projemiz Organize Sanayi Bölgesi idi. Organize Sanayi Bölgesi, benim ve ekibimin en büyük hayali idi. Bu hayalimize adım adım yaklaşıyoruz. Her gün yeni bir katkıda bulunuyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz, gururluyuz. Ben 47 yaşındayım. Bugün saat 15: 30'da tapuyu aldık. Hayatımda mutlu olduğumu ender anlardan bir tanesi. Yaklaşık 13-14 ay önce Organize Sanayi Bölgesi için başvurularımıza başladık. Şu anda Hazine'den 1 milyon 026 bin 632, 76 metrekare alanı Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi'ne ücretsiz olarak aldık. Bu tapuyu ücretsiz olarak almak çok ayrı bir beceri oldu. Organize Sanayi Bölgesi'ne biz inanmıştık ama Cumhurbaşkanı Yardımcımız sayın Fuat Oktay Beyefendi'nin bizden daha çok inandığını biliyoruz. Bizlere çok büyük destekleri oldu" dedi.

İlk kazma Nisan'da vurulacak

Coşar, ilk kazmanın Nisan ayı içerisinde vurulacağını belirtip, "Allah'ın izniyle Nisan ayında Organize Sanayi Bölgemizin imar çalışmalarını tamamlayıp yine Nisan ayı içerisinde yollarımızın altyapı çalışmalarına başlayacağımızı düşünüyoruz. Organize Sanayi Bölgesi'nin Boğazlıyan'daki bütün imajı, sosyal yaşantıyı, sosyal hayatı, arazi fiyatlarını, arsa fiyatlarını, istihdamı, kısacası Boğazlıyan ve çevresinde yaşayan bütün hemşehrilerimizin hayatını olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz. Bu, 141 yıllık Boğazlıyan Belediyesi'nin en büyük projesi. Projeye adım adım yaklaşmak, her adımında yeni bir heyecan. 1 milyon 026 bin 632,76 metrekareyi aldığınız zaman bu adımı da bitirdik Allah'a şükür diyorsunuz. Allah'ım diğer adımıda tamamlamayı nasip et diye dua ediyorsunuz. Allah, devletimize, milletimize, Yozgat'ımıza, Boğazlıyan'ımıza, burada yaşayan bütün hemşehrilerimize bu Organize Sanayi Bölgemizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah bu yılsonunda Organize Sanayi Bölgemizin altyapısı bitmiş olur ve 2-3 tane de fabrika kurulur. Bizler de alnımızın akıyla bu işten çıkarsak Allah'tan başka bir isteğimiz yok." şeklinde konuştu. - YOZGAT

Fuat Oktay OSB'nin tapusu alındı
Fuat Oktay OSB'nin tapusu alındı
Fuat Oktay OSB'nin tapusu alındı
Fuat Oktay OSB'nin tapusu alındı
Fuat Oktay OSB'nin tapusu alındı
Fuat Oktay OSB'nin tapusu alındı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fuat Oktay OSB'nin tapusu alındı - Son Dakika


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