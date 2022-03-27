Fuat Oktay: Otomatikleştirelim, çok daha hızlı hizmet alın - Son Dakika
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Fuat Oktay: Otomatikleştirelim, çok daha hızlı hizmet alın

27.03.2022 17:03

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 'Ankara Gençlik ve e-Spor Festivali' kapsamında düzenlenen e-Spor söyleşilerine katıldı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 'Ankara Gençlik ve e-Spor Festivali' kapsamında düzenlenen e-Spor söyleşilerine katıldı. Oktay, "İnsan unsuru gerekli olmayan yerlerden insanı çıkaralım, bazı kısımları otomatikleştirelim ve sizler aldığınız hizmeti çok daha hızlı alın" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara Ticaret Odası Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen e-Spor söyleşilerinde gençlerle bir araya geldi. Burada konuşan Oktay, e-Spor alanında Türkiye'nin başarılı bir noktada olduğunu belirten Oktay, "E-Spor dünyada çok ciddi bir sektör haline geldi. Şu an itibarıyla 100 milyar doların çok üzerinde bir sektörden bahsediyorum. Türkiye olarak bizim buna kayıtsız kalma şansımız yok. Bu yüzden federasyonun kurulmasına öncülük ettik. Geldiğimiz aşamada dünya ile kıyasladığımızda iyi konumdayız. Nerede yerlileşmeye ve millileşmeye başladıysak, orada çok ciddi izler bırakmaya başladık. Savunma sanayi bunun güzel bir örneğidir" dedi.

'HER TÜRLÜ KOLAYLIĞI SAĞLARIZ'

Oktay, e-Spor branşında yurt dışında turnuvalara katılan birçok oyuncunun pasaport ve vize işlemlerinde sporcu sayılmaması ile ilgili yaşanan sorunlarla ilgili gerekli adımların atılacağını belirterek, "Diğer spor alanlarındaki oyuncularımız nasıl yurt dışına çıkarken sorun yaşamıyorsa e-Sporcuların da bu sıkıntıyı yaşamamalarıyla alakalı üzerimize düşeni yaparız. Hele ki, Türkiye'yi temsil etme adına yurt dışına çıkıyorsanız her türlü kolaylığı sağlarız" diye konuştu.

'BAZI KISMILARI OTOMATİKLEŞTİRELİM'

Devletin vatandaşlara sağladığı imkanları siber ortama taşımak için büyük uğraşlar verildiğine dikkati çeken Oktay, şöyle konuştu:

"Son 2 yıldır hayatımızda pandemi var. Devletin pek çok hizmeti vardı ve burada çalışanları evlerine gönderdik bir süreliğine ama tüm hizmetler devam etti. Dijitalleşme sayesinde devam edebildi. Çok öncesinden bunun altyapısını hazırlamıştık. Devletin vatandaşına sunduğu hizmetlerin tamamını sanal ortama taşımıştık. Sizler nasıl ki şimdi 'e-Spor' diyorsunuz, bizler de e-Devlet'i hazır etmiştik. Daha çok sağlık hizmeti şimdi internet ortamında verilmeye başlanacak. Diğer alanlardan, hukuk alanını da sanal anlamda konuşuyor olacağız. İnsan unsuru gerekli olmayan yerlerden insanı çıkaralım, bazı kısımları otomatikleştirelim ve sizler aldığınız hizmeti çok daha hızlı alın."

Söyleşinin ardından e-Spor oyuncularıyla bilgisayar oyunları oynayan Oktay'a forma hediye edildi.

Fuat Oktay: Otomatikleştirelim, çok daha hızlı hizmet alın
Fuat Oktay: Otomatikleştirelim, çok daha hızlı hizmet alın
Fuat Oktay: Otomatikleştirelim, çok daha hızlı hizmet alın

YORUMLAR
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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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