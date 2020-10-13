Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na cevap - Son Dakika

Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

13.10.2020 17:05
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na cevap, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında kendisine yönelik sözlerine cevap veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Milletimiz gerçek hortumcunun kim olduğunu SGK'dan bilmektedir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında kendisine yönelik sözlerine cevap veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Milletimiz gerçek hortumcunun kim olduğunu SGK'dan bilmektedir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2018'e kadar Türk Telekom'da başkan yardımcısıydı bu beyefendi, hortumculuğun başkanlığını yapıyordu" sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Fuat Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşılan o ki; Kılıçdaroğlu Maraş'ın yerini karıştırdığı gibi bizim görevlerimizi de birbirine karıştırıyor. Kişi kendinden bilir işi. Kılıçdaroğlu'nunki de o hesap... Milletimiz gerçek hortumcunun kim olduğunu SGK'dan bilmektedir. Anılan gruba karşı hukuki süreç Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğum Temmuz 2016-2018 döneminde bizzat şahsım tarafından başlatılmıştır. Sözleşmelerden kaynaklanan tüm hak ve yetkiler bu süreçte Hazine lehine kullanılmıştır. Buna dair belge ve kayıtlar açıktır. Şahsıma karşı yapılan bu iftira ve itibar suikastına karşı hukuki süreç başlatılacaktır." - ANKARA

Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na cevap - Son Dakika


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