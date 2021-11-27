?Fuat Oktay: Savunma sanayisinde devrim gerçekleştirildi (3) - Son Dakika

BÜTÇE KANUN TEKLİFİ, KOMİSYON'DA KABUL EDİLDİ
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 1 aydır görüşülen 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, oylanarak kabul edildi.
Görüşmeler kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve 16 bakan Komisyon'da sunum yaptı.Bütçe görüşmeleri, 6 Aralık'ta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak.
Haber: Nursima ÖZONUR/ANKARA,
Kaynak: DHA
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