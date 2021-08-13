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Fuat Oktay: Sudan'da 1 milyon dönüm tarım arazisi işletmeye alınacak - Son Dakika

Fuat Oktay: Sudan'da 1 milyon dönüm tarım arazisi işletmeye alınacak

13.08.2021 12:13
Fuat Oktay: Sudan'da 1 milyon dönüm tarım arazisi işletmeye alınacak, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ile Sudan arasında dün 7 anlaşma imzalandığını belirterek, "Sudan'da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisinin işletmeye alınmasıyla alakalı görüş birliğine varıldı" dedi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ile Sudan arasında dün 7 anlaşma imzalandığını belirterek, "Sudan'da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisinin işletmeye alınmasıyla alakalı görüş birliğine varıldı" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El- Burhan ile otelde düzenlenen Türkiye-Sudan İş İnsanları Dar Kapsamlı İstişare Toplantısı'na katıldı. Oktay, Sudan ve Türkiye'de etkili olan yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere 'geçmiş olsun' dileğini iletti. Afetlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Oktay, Kastamonu, Bartın ve Sinop başta olmak üzere selden etkilenen tüm bölgelerde seferber olunduğunu ve ilgili tüm kurumların, yaraların sarılması için en üst seviyede çaba sarf ettiğini söyledi. Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sel bölgesine gideceğini belirtti.

'ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ KÖPRÜLERİ DAHA DA SAĞLAMLAŞTIRACAĞIZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün yapılan görüşmelerin ardından Sudan ile enerji, savunma, maliye ve basın alanları başta olmak üzere toplam 7 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını söyleyen Fuat Oktay, "Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki her iki ülkenin yararına olan bugüne kadar yapılan anlaşmalar geçerliliğini koruyacak, Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Sayın Başkan'ın liderliğinde Türkiye-Sudan ilişkileri çok daha ileriye taşınacaktır. Türkiye ile Sudan arasındaki tarihten gelen bağlar, siz iş insanlarımızın girişimleri ve gayretleriyle iktisadi alanda da her geçen gün perçinlenmektedir. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Sayın El-Burhan ve değerli bakanlarımız ile birlikte siz değerli iş insanlarımızın görüş ve önerilerini dinleyerek, gereken kolaylaştırıcı adımları atarak ülkelerimiz arasındaki köprüleri daha da sağlamlaştıracağımıza inanıyorum. Toplantımızda gündeme getirilen hususlar önümüzdeki dönem Türkiye-Sudan ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlenmesi için yol gösterici olacaktır" dedi.'SORUNLARIN ÇÖZÜLECEĞİNE İNANIYORUM'Oktay, Sudan ile Türkiye'nin ticaretinin 2020 yılında toplam 480 milyon dolara ulaştığını anımsatarak, "Önümüzdeki 5 yıllık dönemde 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini aşacağımıza yürekten inanıyorum. Bu hedef doğrultusunda, Sudan ile ticari iş birliğimiz de madencilik önemli bir alandır. Sudan tarafının samimi desteğiyle Türk firmalarına tahsis edilen sahalardaki sorunların çözüleceğine ve maden alanında kazan-kazan temelinde kurulan iş birliklerimizin verimli şekilde devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu. '1 MİLYON DÖNÜM TARIM ARAZİSİ İŞLETMEYE AÇILACAK'Tarım alanında Türkiye-Sudan iş birliğini de güçlendirmeyi arzu ettiklerini söyleyen Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve zat-ı aliniz başkanlığında dün gerçekleşen verimli temaslar sonucunda, Sudan'da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisinin işletmeye alınmasıyla alakalı görüş birliğine varılmıştır. Bu miktarın ileride artırılması hususunda da mutabık kalınmıştır. TİGEM'in pilot çiftlik projesi öncülüğünde bu alanda başlatılacak tarımsal üretim iş birliği, Türk iş insanlarımız için Sudan'da önemli bir yatırım fırsatı sunarken aynı zamanda Sudan'a istihdam, tarımsal teknoloji ve gıda arz güvenliği gibi alanlarda katkı sağlayacaktır" dedi.Fuat Oktay ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde iş dünyasının önünü açacak, yatırımcılara en iyi iş yapma ortamını ve kolaylıkları sağlayacak adımları atmaya devam edeceklerini belirterek, "Sudan'ın kalkınmasına ve altyapısını geliştirmesine yönelik desteğimizi artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan'a büyük önem atfettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye ile mevcut ticaret hacmimizi çok yakında 2 milyar dolara rahatlıkla çıkarabileceğimize inanıyorum. Sudan bildiğiniz üzere tüm gelişmiş ve dünya ülkeleri arasında layık olduğu konuma yerleşmek için geçiş süreci yaşamakta. Bundan dolayı da Türkiye Cumhuriyeti'nin Sudan'a desteklerinden dolayı müteşekkiriz. Şu an artık eskiden alışılagelmiş içe kapanmadan bütün dünyaya açılma sürecine geçmekteyiz. Devlet kimsenin tekelinde olamaz. Devlet bütün Sudanlılarındır. Bakanlarım ile birlikte geldim. Bakanlarım yeni dönem içinde yapılan reformlar ile birlikte Sudan'da yatırım olanakları ile ilgili sizlere bilgi verecektir. Bu yatırımlarla kazan kazan çerçevesinde birçok işi başarmak mümkün. Gerek tarım, madencilik, altyapı, ulaştırma, enerji ve telekomünikasyon gibi alanlar yatırıma açık alanlardır. Sudan'da gönül rahatlığı ile gelip yatırımlarını yapabilirler. Türkiye bizim için çok önemli, herhangi bir ülke değil öncü bir ülke. Pek çok deneyimlere sahip bir ülke. Bizler de bu olanlardan, tecrübelerden istifade etmek isteriz."


Fuat Oktay: Sudan'da 1 milyon dönüm tarım arazisi işletmeye alınacak
Fuat Oktay: Sudan'da 1 milyon dönüm tarım arazisi işletmeye alınacak

Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Fuat Oktay: Sudan'da 1 milyon dönüm tarım arazisi işletmeye alınacak - Son Dakika


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