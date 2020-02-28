Fuat Oktay: "Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fuat Oktay: 'Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu... - Son Dakika

Fuat Oktay: "Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu...

20 dakika önce

Fuat Oktay: "Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir.

Fuat Oktay:

Fuat Oktay: "Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir."

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:24 Kaynak: AA
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