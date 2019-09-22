Fuat oktay "teknofest istanbul"un kapanış töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'un kapanış programında konuştu

Konuşmada, daha ikinci yılında genciyle yaşlısıyla, her yaş ve meslek grubundan 1 milyonu aşkın ziyaretçinin akın akın geldiği uluslararası bir teknoloji festivaline ev sahipliği yaptıklarını belirten Fuat Oktay, burada olup çocukların, gençlerin gözündeki heyecanı, yenilikçilik tutkusunu ve HÜRKUŞ, ATAK, AKINCI, AKSUNGUR ve CEZERİ gibi milli teknoloji hamlesinin somut tezahürlerini yerinde görmenin paha biçilmez bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Oktay, bu yıl festivale "Uçan araba tasarım yarışması", "robotik yarışmaları", ve "model uydu yarışmaları gibi 19 farklı yarışma alanında, 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvuru yaptığını ve bunlardan 2 bin takım ile 10 bin yarışmacının finale kaldığını kaydetti. Ayrıca 122 ayrı ülkeden katılımcı alan TEKNOFEST'te, yarışma süreci boyunca takımlara yaklaşık 4 milyon lira maddi destek sağlandığını ve dereceye girenlere toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödül verildiğini aktaran Oktay, dereceye giren takımları ve yarışmacıları kutladı.

"YENİ TEKNOLOJİLERİN PAZARI DEĞİL, ÜRETİCİSİ OLMAK İSTİYORUZ"

Fuat Oktay, "Tüm dünya yapay zeka, artırılmış sanal gerçeklik ve kuantum gibi alanlarda yeni teknolojik ilerlemeleri konuşuyor. Almanya'da 'Endüstri 4.0', Japonya'da 'Toplum 5.0', ABD'de '4'ncü Devrim' gibi adlar verilen bu dönemin

ülkemizdeki karşılığı 'Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye'dir. Bu doğrultuda, ülkemizin teknoloji ve inovasyon alanında rekabetçi ve bağımsız konuma gelmesi için tam seferberlik halinde yerli ve milli teknolojilerimizi geliştirmeye gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın dün TEKNOFEST'e gerçekleştirdikleri ziyarette ifade ettikleri üzere; 'Teknoloji dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olmak istiyoruz.' Bu doğrultuda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız,

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimiz, Savunma Sanayi Başkanlığımız, TÜRKSAT gibi kurumlarımızla ve dirayetli özel sektörümüzle iş birliği içinde durmadan çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu milli sinerjiyi geliştirerek,

savunma sanayimiz başta olmak üzere, inovasyonu şahlandıran buluşları ve girişimleri, ilgili kurumlarımızla desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

GENÇLERİ MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNE DESTEĞE ÇAĞIRDI

Gençleri milli teknoloji hamlesine destek vermeye davet eden Oktay, "Hayallerinizde milli teknoloji hamlemizin bir

parçası olmaya, tarih yazmaya yer verin ve ilk adımınızı atın. İlk adımınızdan itibaren, daima devletimiz sizin yanınızdadır; yanınızda olacaktır ve milli teknolojinin geleceği, sizlerin elinde şekillenecektir. Bizim içimiz rahat; 2023'ün, 2053'ün Ali Kuşçuları, Cezerileri yetişiyor. Teknolojiyle büyüyen, merak eden, araştıran; ufku geniş bir nesil geliyor. Siz böyle kararlı, sizler böyle heyecanlı oldukça, uçan araçları da yeni nesil SİHA'ları da, yeni nesil insanlı ve insansız savaş uçaklarımızı da, sivil hava araçlarımızı ve uzay mekiklerini de Türk mühendislerin tasarlayıp ülkemize armağan edeceğine canı gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.