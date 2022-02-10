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Fuat Oktay: TMT, EOKA'nın saldırılarına karşı mücadele eden milli mücadele ruhudur - Son Dakika

Fuat Oktay: TMT, EOKA'nın saldırılarına karşı mücadele eden milli mücadele ruhudur

10.02.2022 00:33
Fuat Oktay: TMT, EOKA'nın saldırılarına karşı mücadele eden milli mücadele ruhudur

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na (TMT) yönelik sözlerine tepki göstererek "TMT, katiller sürüsü EOKA'nın insanlık dışı saldırılarına karşı Kıbrıs Türkü'nün izzet ve şerefi için mücadele eden milli mücadele ruhudur" dedi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na (TMT) yönelik sözlerine tepki göstererek "TMT, katiller sürüsü EOKA'nın insanlık dışı saldırılarına karşı Kıbrıs Türkü'nün izzet ve şerefi için mücadele eden milli mücadele ruhudur" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TV sunucusu Arslan'ın sunuculuğunu yaptığı programda TMT'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Mukavemet Teşkilatı, katiller sürüsü EOKA'nın insanlık dışı saldırılarına karşı Kıbrıs Türkü'nün izzet ve şerefi için mücadele eden milli mücadele ruhudur. TMT, Kıbrıs Türk Halkı'nın destansı direnişinin abideleştiği yerdir. TMT Kuvayi Milliyedir" ifadelerini kaydetti. Haber:  ANKARA,


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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fuat Oktay: TMT, EOKA'nın saldırılarına karşı mücadele eden milli mücadele ruhudur - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fuat Oktay: TMT, EOKA'nın saldırılarına karşı mücadele eden milli mücadele ruhudur - Son Dakika
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