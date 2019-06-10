- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın salona gelişiCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 30 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı 108. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılarak bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tüm devletlerin FETÖ gibi örgütlerle bağlantısı olanların iş sözleşmelerini feshetmesinin doğal olduğunu söyledi.