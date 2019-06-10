Son Dakika Haberleri: Fuat Oktay: "Tüm devletlerin, FETÖ gibi örgütlerle bağlantısı olanların iş sözleşmelerini...
Son Dakika Güncel Haber

Fuat Oktay: "Tüm devletlerin, FETÖ gibi örgütlerle bağlantısı olanların iş sözleşmelerini...

4 saat önce

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın salona gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 30 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı 108. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılarak bir konuşma yaptı.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın salona gelişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 30 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı 108. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılarak bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tüm devletlerin FETÖ gibi örgütlerle bağlantısı olanların iş sözleşmelerini feshetmesinin doğal olduğunu söyledi.
Fuat Oktay: Tüm devletlerin, FETÖ gibi örgütlerle bağlantısı olanların iş sözleşmelerini...
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 08:10 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun VIP krizinin detaylarını anlattı: İmamoğlu valiye "it" demedi PKK'lı teröristler yol çalışması yapan işçilere saldırdı: 2 ölü, 1 yaralı Suriyeli göçmenler İstanbul diye Tarsus'a bırakıldı İşte ABD'deki helikopter kazası sonrası ilk görüntüler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 00:57:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fuat Oktay: "Tüm devletlerin, FETÖ gibi örgütlerle bağlantısı olanların iş sözleşmelerini...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]