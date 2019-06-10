Fuat Oktay: "Tüm devletlerin, FETÖ gibi örgütlerle bağlantısı olanların iş sözleşmelerini...
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- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın salona gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 30 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı 108. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılarak bir konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 08:10 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın salona gelişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 30 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı 108. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılarak bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tüm devletlerin FETÖ gibi örgütlerle bağlantısı olanların iş sözleşmelerini feshetmesinin doğal olduğunu söyledi.
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