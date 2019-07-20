Fuat Oktay: Türkiye, Kıbrıs'ta tek vücut, tek yürek (2)

TÖRENLER

Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

İstiklal Marşı'yla başlayan tören, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın tören birliklerini denetlemesi ve halkın bayramının kutlamasıyla devam etti.

Akıncı ile Oktay'ın mesaj teatisinin ardından Yavuz Çıkarma Plajı'ndan getirtilen bayraklar Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sunuldu.

Törende KKTC Hava Sporları Federasyonu uçuş ekipleri gösteri yaptı. Resmi geçitin ardından,askeri helikopterler ve arkasından Türk Yıldızları'na ait 2 uçak tören alanının üzerinde gösteri geçişi yaptı.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA