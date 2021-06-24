Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Rekabetçi üretim yapısı, kalifiye iş gücü, stratejik konumu, modern lojistik altyapısı, kapsayıcı destek ve teşvik programlarıyla Türkiye, uluslararası yatırımcılar için güvenli bir limandır." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ve Tataristan arasındaki imza töreninin ardından konuşan Oktay, dünyanın önde gelen petrokimya şirketlerinden TATNEFT'in Türkiye'ye yapmayı planladığı yatırım ile Tataristan'ın yüksek teknoloji kenti İnnapolis ile Bilişim Vadisi arasında varılan iş birliğinin imzalarının atıldığını kaydetti.

Dost ve kardeş Tataristan Cumhuriyeti ile ekonomik, teknolojik ve ticari iş birliğinin en somut örneklerinden olan bu mutabakatların imzalanmasındaki desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'a şükranlarını sunan Oktay, Türkiye'nin ekonomik potansiyeline ve siyasi istikrarına duydukları güveni, petrokimya alanında Türkiye'ye yapmayı planladıkları yatırımlar ile gösteren TATNEFT şirketinin yetkililerine de teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, salgın döneminde Türkiye ekonomisinin, çok başarılı bir büyüme performansı sergilediğini, kamu ve özel sektör yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini hatırlatarak, "Gelişmiş ekonomilerin dahi durma noktasına geldiği küresel salgın döneminde Türkiye, kapsamlı tedbirleri ve kapsayıcı destekleri sayesinde dünyadan pozitif şekilde ayrışmayı başardı." diye konuştu.

"Dünya genelinde büyümeyi başaran nadir ülkelerden olduk"

"OECD ülkeleri içerisinde hem de dünya genelinde büyümeyi başaran nadir ülkelerden olduk." açıklamasında bulunan Oktay, bu başarının, sanayi altyapısını her geçen gün güçlendiren, üreterek büyüyen, sanayileşmesini, kent, insan ve çevre temelinde kuran, düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde yapılandıran Türkiye'nin başarısı olduğunu belirtti.

Fuat Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rekabetçi üretim yapısı, kalifiye iş gücü, stratejik konumu, modern lojistik altyapısı ve kapsayıcı destek ve teşvik programlarıyla Türkiye, uluslararası yatırımcılar için güvenli bir limandır. Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi, ülkemizi yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız.

Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. Bu anlayışla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tüm destek ve teşvik politikalarını, çözüm odaklı ve esnek bir şekilde kurguluyor. Ekosistemimizin temellerini oluşturan organize sanayi, endüstri ve teknoloji geliştirme bölgelerini, bu yatırımların güçlü birer zemini olarak görüyoruz. İşte bugün imzaladığımız anlaşmalar da başarıyla kurgulanmış bu ekosistemin birer meyvesi niteliğinde."

Oktay, bugün yatırım ve iş birliği olmak üzere iki önemli konuda üç anlaşma imzaladıklarını aktararak, anlaşmalardan ilkinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Rusya Federasyonu'nun en büyük petrol ve doğal gaz üreticilerinden olan TATNEFT arasında, firmanın Türkiye'de kurmayı planladığı üretim tesisine yönelik destek ve teşviklere ilişkin mutabakat zaptı olduğunu söyledi. Fuat Oktay, "Türkiye'de kurulacak olan TATNEFT'in maleik anhidrit üretim tesisi, diğer tüm yatırımlar gibi Bakanlığımızın destek ve teşviklerinden yararlanacak." ifadesini kullandı.

İkinci anlaşmanın ise yine aynı yatırıma ilişkin, TATNEFT ile Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan, kimya sanayisi alanındaki ön protokol olduğunu bildiren Oktay, "Türkiye'nin ilk ve tek 'Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi' olan GEBKİM OSB, lojistik kolaylığı, nitelikli iş gücü ve planlı altyapısıyla bu yatırım için biçilmez bir kaftan. İnşallah bu yatırım projesi, farklı alanlardaki yeni yatırımlara da ön ayak olacak." görüşünü paylaştı.

Diğer anlaşmanın da teknoloji alanında yapıldığını anımsatan Oktay, şunları kaydetti:

"Teknoloji ekosistemimizin en önemli merkezlerinden olan Bilişim Vadisi ile Tataristan'ın İnnapolis Özel Ekonomik Bölgesi arasında, bilim ve teknoloji alanındaki karşılıklı iş birliği anlaşmasını imzaladık. Bu anlaşmaya göre, Tataristan Innapolis'te mobilite, bilgi teknolojileri ve oyun geliştirme alanlarındaki genç girişimcilere altyapı, eğitim, danışmanlık ve network hizmeti verecek bir Kuluçka Merkezi kuracağız. Teknoloji transferini kolaylaştırmak ve nitelikli insan kaynağına erişimi sağlamak konusunda Bilişim Vadisi ve İnnapolis Özel Ekonomik Bölgesi'nde, Teknoloji Ticaret Merkezleri kuracağız. İnanıyorum ki kurulacak bu iki merkez, ülkelerimiz arasındaki teknoloji transferi imkanını güçlendirecek hem de nitelikli insan kaynağı oluşturmada bir kaldıraç görevi görecek."

İmzalanan anlaşmalar

İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti Bilişim Vadisi teknoloji geliştirme bölgesi ile Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti arasında mutabakat zaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile Rusya Federasyonu TATNEFT anonim şirketi arasında GEBKİM sahasında maleik anhidrit projesi uygulama olanaklarının incelenmesine ilişkin niyet mektubu.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TATNEFT anonim şirketi arasında kimya sanayi alanında iş birliği mutabakat zaptı."