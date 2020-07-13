Fuat Oktay:  Türkiye ve Azerbaycan etle tırnaktır - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan tarafından Azerbaycan'a gerçekleştirilen saldırıyı kınadığı açıklamasında, Türkiye ve Azerbaycan'ın 'etle tırnak' olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş Azerbaycan'a Ermenistan tarafından yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Şehit düşen Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye ve Azerbaycan etle tırnaktır. Her zaman ve her şartta seninleyiz Azerbaycan." ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA, -