Fuat Oktay: Türkiye ve KKTC arasından ticaretin artırılması için çalışma yapıyoruz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Kıbrıslı Türk insanlarına kapımız açıktır. Her türlü yatırımı destekleriz. İki ülke arasındaki ticaret hacmi kesinlikle yeterli değil. İkili ticaret hacminin artırılması, ticaretin Türk Lirası üzerinden yapılması ve bürokrasiyi azaltmak için çalışmalar yapıyoruz" dedi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın birlikte (KTTO) organize ettiği Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı, Lefkoşa'da başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katıldığı konferansta KKTC Başbakanı Ersin Tatar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, forumun eş başkanları Mustafa Genç ve Cihat Lokmanoğlu birer konuşma yaptı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, iş insanlarına, yatırıma önem verdiklerini, turizm, eğitim, tarım, bilişim alanlarının ele alınacağı toplantıda çıkacak sonuçlar çerçevesinde her daim yatırımcıların yanında olacaklarını söyledi. Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine değinen Fuat Oktay, "Türkiye'yi yok sayanlar, Kıbrıs Türk halkının haklarını görmezden gelenler tek başlarına hedeflerine ulaşamaz" dedi.Oktay, garantör ülke Türkiye'nin Kıbrıs'ta her zaman çözüm için hep samimi olduğunu, ancak karşılık bulamadığını belirterek şöyle devam etti:"Tüm iyi niyetli girişimlerimize rağmen çözüm olmadı. Bu iyi niyetli tavırlara rağmen Kıbrıslı Türklere halen uygulanan izolasyonlar, akıl ve vicdani zorluyor. Kapsamlı bir çözüm için omuz omuza birlikte hareket etmeye devam ediyoruz. Hedef, siyasi eşitliğin mutlak sağlanması ve Kıbrıs Türk halkının haklarının korunmasıdır. Milli davamızdaki gönül birlikteliğimiz, KKTC'nin ekonomik açıdan kabuk değiştirmesi ve gelişmesi için de sürüyor. Bu yüzden ekonominin gelişmesine katkı sağlayacak her türlü işbirliğine destek veriyoruz. Kıbrıs'ta çözüm ve barış için istikrar, ekonomik gelişme ve halkın refahı çok önemli. KKTC ekonomisinin rekabetçi bir yapıya ulaşması, öncelikli hedefimizdir. Ülkede yaşam standardının yükseltilmesi için önemli destekler verildi ve vermeye devam ediyoruz. Turizm, eğitim alanları desteklendi. Milli gelir 12 bin 500 dolara kavuştu. KKTC, bunu daha da yükseltecek potansiyele sahiptir. Büyük çaplı altyapı yatırımları ve ekonomik programların desteklenmesi elzemdir. Yapısal reformlar zaman kaybetmeden uygulanmalı. Bunun için siyasi cesaret, birlik beraberlik gerekli. Esas yük KKTC'de ama biz de yanında olacağız. Türkiye, yükselen ekonomisiyle iş insanlarına yatırım yapmak isteyenlere destek veriyor. Türk ekonomisinin gelişmesi buradaki işbirliklerine de olumlu yansıyacak. Yeni başarı hikayeleri, yapılacak yeni yapısal reformlarla başarılabilir. Kıbrıslı Türk insanlarına da kapımız açıktır. Her türlü yatırımı destekleriz. İki ülke arasındaki ticaret hacmi kesinlikle yeterli değil. Reformlar, işbirlikleri tam anlamıyla uygulanmalı, tamamlanmalı. İkili ticaret hacminin artırılması, ticaretin Türk Lirası üzerinden yapılması ve bürokrasiyi azaltmak için çalışmalar yapıyoruz."'EKONOMİYİ DÜZELTMEMİZ GEREKİR'KKTC Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında şunları söyledi:"Ekonomiyi büyütemezsek, öğrenci yatak kapasitesini artırmazsak, enerji sorununu çözemezsek, suyu tarıma veremezsek gelişemeyiz. Ülkede reformlar için istikrarlı hükümetler gerekli. Kamu Reformu için Meclis birlikte çalışmalı. Ülkede refah, ekonomi birlikte çalışarak geliştirilebilir. Dünyada başarılı olan Kıbrıslı Türkleri ülkeye çekebilmeli, hep birlikte ülkeye sahip çıkmalı ve geliştirmeliyiz. Yarım asırdır Kıbrıs Türk halkı büyük bir başarı öyküsü yazmıştır. Turizm, eğitim, su projesi ülkenin marka değerini artırdı. Elektriğin ucuzlatılması için de çalışıyoruz. Girişimcilik ruhu hükümetimiz tarafından desteklenecek. Bu forum inşallah hayırlara vesile olur."KTTO Başkanı Turgay Deniz de iki ülke arasındaki ilişkilere dikkat çekerek, "Uzun vadeli düşünmek önemli. Geleceğimiz verimli bir ekonomidedir, huzurlu bir yaşam, güven ve güçlü bir ekonomi için Türkiye ile ilişkilerin bütünleşmesi kaçınılmazdır. Söylemek kolay ama yapmak zordur, bu yüzden ciddi reformlar gerekiyor" dedi.Turizm, yükseköğrenim, sulu tarım ve sanayi sektörlerinin, Türkiye pazarı ile adapte olmasıyla gelişebileceğini ifade eden Deniz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, "Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesi Türkiye sayesindedir. Ekonomik mücadelemizde de desteğinizi her zaman yanımızda bulduk. Protokol çok büyük önem taşıyor. Bu protokol altyapının geliştirilmesi için önemli bu kaynak, bir an önce aktarılmalıdır. Bütün piyasaya can suyu görevi görecek" diye seslendi.'YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR'TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Türkiye olarak, iş dünyası olarak KKTC'nin gelişmesi, yatırımların artırılması için her türlü desteği vereceklerini belirterek şöyle konuştu:"Türkiye'nin ekonomik gelişmesi, yatırım hacminin yükseltilmesi tecrübesini KKTC'ye aktaracağız. Yatırımın önünün açılması, ekonominin gelişmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz. Kıbrıs, dünyanın en güzel adalardan biri. Gelecek burada. Bilişim, turizm, eğitim alanlarında yeni girişimler çok önemli. Coğrafya artık önemli değil. Dünyanın her yerine bilişimle ulaşılabiliyor. Hedef, tüm dünyada iş yapabilen şirketler çıkarmak olmalı. Ekosisteme dahil olmak için işbirlikleri gerekli. Kıbrıs'ın, Akdeniz'de bir istikrarlı, cazibe merkezi, gelişmiş, refah sahibi bir ada olmasını istiyoruz."Forum Eş Başkanı Mustafa Genç ise konuşmasında, "Yapacak çok işimiz var. Yatırım ortamı iyileştirilmeli. İş yapmayı, yatırım yapmayı özendirecek, ekonomiyi büyütecek, istihdamı artıracak reformlar hemen hayat bulmalı" dedi.Forum Eş Başkanı Cihat Lokmanoğlu da, 1 yıl önce kurulan formu kurumsallaştırdıklarını ifade ederek, Türkiye ve KKTC iş insanlarına teşekkür etti.

- Lefkoşa