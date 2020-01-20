Fuat Oktay, Türkmenistan Büyükelçisi Amanlıyev'i kabul etti - Son Dakika

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Fuat Oktay, Türkmenistan Büyükelçisi Amanlıyev'i kabul etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:14 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 30 dakika sürdü.
İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunun ele alındığı görüşmede, gelecek ay Aşkabat'ta yapılması planlanan Hükümetlerarası Türk-Türkmen Ekonomik Komisyonu (HEK) 6. Dönem Toplantısı'nın hazırlıkları da değerlendirildi.
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