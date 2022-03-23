Fuat Oktay: Ukrayna'daki trajedinin sona ermesi için elimizden geleni yapıyoruz (2) - Son Dakika
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Fuat Oktay: Ukrayna'daki trajedinin sona ermesi için elimizden geleni yapıyoruz (2)

23.03.2022 21:15
Fuat Oktay: Ukrayna'daki trajedinin sona ermesi için elimizden geleni yapıyoruz (2)

ERSOY: SAHİP OLDUĞUMUZ MİRAS VE GELENEĞİ KEŞFE DEVAM EDECEĞİZKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür ve sanat alanında iddialı toplumların eserlerinin, uzun yıllara dayandığını söyledi.

ERSOY: SAHİP OLDUĞUMUZ MİRAS VE GELENEĞİ KEŞFE DEVAM EDECEĞİZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür ve sanat alanında iddialı toplumların eserlerinin, uzun yıllara dayandığını söyledi. Tarihi yapılan ve tarih yapan kişilerin, köklü geleneklerden geldiğine işaret eden Bakan Ersoy, "Bu açıdan Mevlana'nın, Yunus'un, Sinan'ın, Tanpınar'ın, Sezai Karakoç'un bu topraklardan çıkması asla bir tesadüf değildir. Onlar, aynı geleneği farklı dönemlerde temsil eden köşe taşlarıdır. Küreselleşmenin, tüm kültürlerin tek potada eritileceği yönündeki temel varsayımına karşı bizler, güçlü bir gelecek kurmak adına sahip olduğumuz mirası ve geleneği keşfetmeye devam edeceğiz. Unutmamalıyız ki o mirasa sahip olmadan, kültür alanında uzun vadeli çalışmalar yapmadan, güçlü bir gelecek inşa etmemiz mümkün değildir" diye konuştu.Bakan Ersoy, farklı gelenekleri diri tutmak durumunda olduklarını belirterek, "Eğer bunu gerçekleştirebilirsek sinemada, romanda, resimde, güzel sanatlarda kendimize ait bir üslup kurabilirsek geleneksel sanatları çağdaş bir anlayışla bugüne taşımayı başarabilirsek o zaman çok daha güçlü bir gelecek tasavvuruna da sahip olmamız mümkün olacaktır" dedi.

Caner ÜNVER/ ANKARA,


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Mehmet Nuri Ersoy, mevlana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fuat Oktay: Ukrayna'daki trajedinin sona ermesi için elimizden geleni yapıyoruz (2) - Son Dakika


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