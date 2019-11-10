Son Dakika Haberleri: Fuat Oktay: "Ülkemiz, 2019'da Kazakistan'dan ham petrol ithalatını yaklaşık 4 kat artırmıştır.
Son Dakika Güncel Fuat Oktay: 'Ülkemiz, 2019'da Kazakistan'dan ham petrol ithalatını yaklaşık 4 kat artırmıştır.

Fuat Oktay: "Ülkemiz, 2019'da Kazakistan'dan ham petrol ithalatını yaklaşık 4 kat artırmıştır.

6 saat önce

Fuat Oktay: "Ülkemiz, 2019'da Kazakistan'dan ham petrol ithalatını yaklaşık 4 kat artırmıştır.

Fuat Oktay:

Fuat Oktay: "Ülkemiz, 2019'da Kazakistan'dan ham petrol ithalatını yaklaşık 4 kat artırmıştır. BTC Petrol Boru Hattı ile

Kazak petrolünün dünya pazarlarına ulaşması bizlere memnuniyet vermektedir."

Batı Çalışma Grubu, fuat oktay, Kazakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:06 Kaynak: AA
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