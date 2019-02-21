Son Dakika Haberleri: Fuat Oktay: "Ülkemize Yönelik Tehdit Oluşturmaya Çalışanların Tepelerine Balyoz Gibi İniyoruz"

Fuat Oktay: "Ülkemize Yönelik Tehdit Oluşturmaya Çalışanların Tepelerine Balyoz Gibi İniyoruz"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, terörle mücadele konusunda, "Ülkemizin bekasına dönük tehditleri kaynağında bertaraf etmeye devam ediyoruz.

Fuat Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, terörle mücadele konusunda, "Ülkemizin bekasına dönük tehditleri kaynağında bertaraf etmeye devam ediyoruz. Kahraman ecdadımızın torunları olarak İHA'larımızla SİHA'larımızla, toplarımızla, tanklarımızla en önemlisi de sarsılmaz imanımızla terör örgütlerini ve onların arkalarındaki şer odaklarını çökertmek için inançla ve inatla mücadele ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat'ta AK Parti'nin Seçim Merkezi açılışına katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Oktay, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak terörle mücadele konusuna değindi. Oktay, "Bir taraftan kalkınma hamlemiz için gece gündüz çalışıyor diğer taraftan da ülkemizin bekasına dönük tehditleri kaynağında bertaraf etmeye devam ediyoruz. Kahraman ecdadımızın torunları olarak İHA'larımızla SİHA'larımızla toplarımızla tanklarımızla en önemlisi de sarsılmaz imanımızla terör örgütlerini ve onların arkalarındaki şer odaklarını çökertmek için inançla ve inatla mücadele ediyoruz. Yurt içinde ve dışında bize tehdit nereden gelirse teröristlere bulundukları yerde inlerinde vuracağız dedik, vurduk. İster PKK ister FETÖ bize tehdit oluşturmaya çalışanların tepelerine balyoz gibi iniyoruz. İnmeye de devam edeceğiz. Çanakkale ruhunu, 15 Temmuz ruhunu 7'den 70'e tek bilek tek yürek yaşatıyoruz. 'Sınırlarımızın güvenliği onurumuzdur ve buralarda terör yuvalarının konuşlanmasına asla göz yummayacağız' dedik ve bunun gereğini de yapıyoruz yapacağız. Yozgat'ın desteği bizimle olduğu sürece bizi kimse durduramaz. PKK gibi bölücü terör örgütleri durduramaz, FETÖ durduramaz, dış kaynaklı şer odakları bizi yolumuzdan döndüremez, daha güzel günlerde milletimizle beraber yürüyeceğiz. Sizlerle birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Seçim İrtibat Merkezinin açılışını yapan Oktay, şehirde çeşitli ziyaretlerde bulunmak için alandan ayrıldı. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:45 Kaynak: İHA

Politika
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