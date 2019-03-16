Son Dakika Haberleri: Fuat Oktay: "Uzun Yıllar Teröre Büyük Kayıplar Vermiş ve Terörün Her Türlüsüne Karşı Çıkmış Bir...

Fuat Oktay: "Uzun Yıllar Teröre Büyük Kayıplar Vermiş ve Terörün Her Türlüsüne Karşı Çıkmış Bir...

23 dakika önce

Fuat Oktay: "Uzun yıllar teröre büyük kayıplar vermiş ve terörün her türlüsüne karşı çıkmış bir ülke olarak Türkiye, Yeni Zelanda'nın terörle mücadelesinde ve atacağı adımlarda yanında olacaktır.

Fuat Oktay:
Fuat Oktay: "Uzun yıllar teröre büyük kayıplar vermiş ve terörün her türlüsüne karşı çıkmış bir ülke olarak Türkiye, Yeni Zelanda'nın terörle mücadelesinde ve atacağı adımlarda yanında olacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:04 Kaynak: AA

Türkiye, Yeni Zelanda, fuat oktay, Güncel
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