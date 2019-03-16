Fuat Oktay: "Uzun Yıllar Teröre Büyük Kayıplar Vermiş ve Terörün Her Türlüsüne Karşı Çıkmış Bir...

Fuat Oktay: "Uzun yıllar teröre büyük kayıplar vermiş ve terörün her türlüsüne karşı çıkmış bir ülke olarak Türkiye, Yeni Zelanda'nın terörle mücadelesinde ve atacağı adımlarda yanında olacaktır.

Fuat Oktay: "Uzun yıllar teröre büyük kayıplar vermiş ve terörün her türlüsüne karşı çıkmış bir ülke olarak Türkiye, Yeni Zelanda'nın terörle mücadelesinde ve atacağı adımlarda yanında olacaktır."

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