FUAT OKTAY VATANDAŞLARIMIZI RAHATLATMA ADINA CİDDİ TEDBİRLER ALDIK

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Ekonomik anlamdaki sıkıntıların farkında olduğumuz için bayram öncesi vatandaşlarımızı rahatlatma adına ciddi tedbirler aldık. Onların ödemelerinin tamamı bayram öncesi yapıldı. İnşallah bayramı da huzurlu bir şekilde geçirmelerine vesile olur dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kurban Bayramı vesilesiyle memleketi Yozgat'a geldi. Oktay, bayram namazını Çapanoğlu Camii'nde kıldı. Namaz çıkışı açıklamada bulunan Oktay, Türkiye'nin ve İslam aleminin bayramını kutladı. Huzur içinde, afet ve kazalardan uzak bir bayram temennisinde bulunan Oktay, Öncelikle, bize bu huzuru sağlayan şehitlerimize minnet duygularımı ifade ediyorum. Onların sayesinde biz bugün böyle huzurlu bir bayram geçiriyoruz. Hepsine Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına da sabırlar niyaz ediyorum. Gazilerimiz, onlar bizim baş tacımız, hepsine acil şifalar ve hayırlı uzun ömürler diliyorum ifadelerini kullandı.

'ÖDEMELERİN TAMAMI YAPILDI'

Oktay, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma vesilesi olduğunu belirterek, Bizler, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazı ekonomik anlamdaki sıkıntıların farkında olduğumuz için özellikle bayram öncesi tüm vatandaşlarımızı ve özellikle dar gelirlilerimizi rahatlatma adına ciddi tedbirler aldık. Hamdolsun onların ödemelerinin tamamı bayram öncesi yapıldı. İnşallah bayramı da huzurlu bir şekilde geçirmelerine vesile olur. Yozgat, yine tarım bölgesi olması hasebiyle, tarım teşvik ödemeleri ve tarım ödemeleri de hamdolsun bayramdan önce gerçekleştirildi. İnşallah bereketli, güzel bir yıl geçirmemize vesile olur. İnşallah çok daha güzel bir gelecek için dua ediyoruz. Tekraren herkesin bayramı mübarek olsun diye konuştu.

ALPARSLAN TÜRKEŞ HUZUREVİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Oktay, daha sonra Alparslan Türkeş Huzurevi'ni ziyaret etti. Yaşlı vatandaşlarla bayramlaşan Oktay, huzurevi sakinlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti. (DHA)