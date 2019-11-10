Son Dakika Haberleri: Fuat Oktay ve bakanlardan TCG Yavuz'a 10 kasım ziyareti
Son Dakika Güncel Fuat Oktay ve bakanlardan TCG Yavuz'a 10 kasım ziyareti

Fuat Oktay ve bakanlardan TCG Yavuz'a 10 kasım ziyareti

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, beraberindeki bakanlarla 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'na demirleyen TCG YAVUZ Fırkateyni'ne ziyarette bulundu.

Fuat Oktay ve bakanlardan TCG Yavuz'a 10 kasım ziyareti, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, beraberindeki bakanlarla 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'na demirleyen TCG YAVUZ Fırkateyni'ne ziyarette bulundu.

Oktay, Türkiye-Kazkistan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Dolmabahçe Sarayı önlerine demirleyen TCG Yavuz Fırkateyni'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve bakanlar, TCG YAVUZ Komutanı Kurmay Albay Halil İlker Avcı tarafından karşılandı.

Fırkateyni gezen Oktay ve bakanlar, Avcı'dan geminin faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra gemi anı defterini imzaladı. Oktay ve bakanlar gemi personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi. TCG YAVUZ Fırkateyni vatandaşların ziyaretine açılmıştı.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:46 Kaynak: DHA
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