Fuat Oktay ve Binali Yıldırım İlim Yayma Vakfı'nın Genel Kurulunda Konuştu

Özden ATİK - Onur MERİÇ / İstanbul, DHA - CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı hız ve dinamizmin tüm avantajlarını kullanarak yerel seçimlerden sonraki dönemi, güçlü icraat dönemi olarak en iyi şekilde değerlendireceğiz.

Özden ATİK - Onur MERİÇ/ İstanbul, DHA - CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı hız ve dinamizmin tüm avantajlarını kullanarak yerel seçimlerden sonraki dönemi, güçlü icraat dönemi olarak en iyi şekilde değerlendireceğiz. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde 31 Mart öncesinde olduğu gibi, 31 Mart sonrasında da yerel yönetimlerimiz ile birlikte ülkemizi çok daha ilerilere taşıyacağız" dedi.



Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Vakfı'nın 48. Olağan Genel Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, eski meclis başkanı İsmail Kahraman, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Yücel Çelikbilek ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanvekili Bilal Erdoğan katıldı



"YEREL SEÇİMLERDEN SONRAKİ DÖNEMİ GÜÇLÜ İCRAAT DÖNEMİ OLARAK EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİZ"



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Beyinlerini kiraya vermiş FETÖ'cü hainlere ve taşeron örgütlere karşı milletinin yanında dimdik durmuşlardır. İlim Yayma Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarımız gençlerimize sahip çıktıkça, bu ülkenin gençleri Kandil'den, Pensilvanya'dan emir alan şer odaklarının ve inançlarımıza uygun olmayan tehlikeli akımların ağlarına düşmeyecektir" dedi.



Oktay, "Mücadeleyle dolu bu uzun yolculuğumuzda 31 Mart seçimleri önemli bir dönüm noktasıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı hız ve dinamizmin tüm avantajlarını kullanarak yerel seçimlerden sonraki dönemi, güçlü icraat dönemi olarak en iyi şekilde değerlendireceğiz. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde 31 Mart öncesinde olduğu gibi, 31 Mart sonrasında da yerel yönetimlerimiz ile birlikte ülkemizi çok daha ilerilere taşıyacağız. Bu atılım döneminde İstanbul'un en önde giden şehrimiz olacağına inanıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız sayın Binali Yıldırım, Başbakanlık Müsteşarlığı yaptığım dönemde birlikte çalışma imkanı bulduğum, çalışkanlığı, dürüstlüğü, tevazu, gayret ve samimiyetiyle tüm Türkiye'nin kalbinde taht kurmuş büyük bir marka Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı. Ülkemizin her köşesinin inşa ve ihya edilmesine sayısız katkı sağlamış olan Binali Yıldırım 'evimiz İşimiz İstanbul' diyerek tüm samimiyetiyle İstanbul'u rekorlarla, atılımlarla, çözümlerle buluşturmaya geliyor" diye konuştu.



"İSTANBUL'UN TÜRKİYE'NİN GELECEK HEDEFLERİNDEKİ YER ÇOK AMA ÇOK ÖNEMLİ"



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım ise, vakıfın geçmiş yıllarında yapılan kurul toplantısında yapılan konuşma nedeniyle AK Parti'nin kapatma davasına konu olduğunu hatırlatarak yasaklanan 73 kişiden biri olarak bundan gurur duyduğunu ifade etti. Yıldırım, "Bilgi çağındayız. Bizim nesil, dijital göçmen; şimdiki nesil dijital yerli. Dolayısıyla bu geçişin sağlıklı bir şekilde yapılması gerekiyor" dedi. İstanbul için gönül belediyeciliği diyerek yola çıktıklarını ifade eden Yıldırım, "İstanbul ve lstanbullular için görev almaya talibiz. Eğitim seferberliği dahil olmak üzere, İstanbulluların her alanda hayatını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini artırmak, bize emanet edilen mirasa sahip çıkmak, geleceğimiz İstanbul'a olan ihtiyacı olan çalışmaları yapmak için huzurunuzdayız. Sizden de dua ve destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.



"İstanbul sıradan bir şehir değil. Bir dünya şehri" diyen Yıldırım, "Ürettiği yıllık gayri milli safi hasıla ile 140 ülkeyi geride bırakıyor. Eğer müstakil bir devlet olsa Avrupa'nın 13. büyük devleti, dünyanın 41. büyük devleti ölçeğinde bir şehirden bahsediyoruz. İstanbul her yönüyle Türkiye'nin lokomotifi, Türkiye'nin bir özeti. Dolayısıyla İstanbul'un, Türkiye'nin gelecek hedeflerindeki yeri çok ama çok önemli. Bu bakımdan çeyrek asır önce başlatılan İstanbul'daki belediyecilik, hizmet belediyeciliğinin aynı kararlılıkla yeni dönemde cumhuriyetin 100'üncü yılına giderken sekteye uğramaması hayati öneme sahip" dedi.



BİLAL ERDOĞAN, BİNALİ YILDIRIM'A HEDİYE VERDİ



Konuşmasını tamamlamasının ardından İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanıvekili Bilal Erdoğan, Binali Yıldırım'a 1905 tarihli İstanbul haritasını hediye etti. Erdoğan, "1905 yılında Harbiye Nezareti için hazırlanan İstanbul'un stratejik ve lojistik noktalarını gösteren bir harita. İnşaallah sizin yönetiminizde İstanbul, 21. yüzyıla damgasını vuracaktır diye ümid ediyoruz" dedi.



İlim Yayma Vakfi Mütevelli Heyet Başkanı Yücel Çelikbilek da, "Vakıf yok edilmek istenen ülke gerçeklerini hayata geçirmek ve yaşatmak için kurulan bir vakıftır" dedi.





Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İmamoğlu mu Yıldırım mı? 7 Araştırma Şirketi İstanbul Sonuçlarını Açıkladı

17 Yaşındaki Genç, Günlük Kiralık Evde Başından Vurulmuş Halde Bulundu

İstanbul'da Güneş Yüzünü Gösterdi, Vatandaş Denize Girdi

Erdoğan'dan Akşener'e Tehdit Gibi Sözler: Biri Cezaevinde Süre Dolduruyor, Aynı Yola Düşebilirsin