Son Dakika Haberleri: Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Hatıralar Köprüsü"Ne Çelenk - Chrıstchurch

Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Hatıralar Köprüsü"Ne Çelenk - Chrıstchurch

6 dakika önce

- Çelenk koyma detayları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması CHRISTCHURCH - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da Anzaklar için anma törenlerinin düzenlendiği "Hatıralar Köprüsü"ne çelenk bıraktı.

- Çelenk koyma detayları
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması CHRISTCHURCH - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da Anzaklar için anma törenlerinin düzenlendiği "Hatıralar Köprüsü"ne çelenk bıraktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, törenin ardından bir açıklama yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:23 Kaynak: AA

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