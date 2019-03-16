Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu Tuyan Ailesine Geçmiş Olsun Dileklerini İletti
13 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Christchurch'teki saldırıda yaralanan Zekeriya Tuyan'ın babası Ahmet Tuyan ve kardeşi Yahya Tuyan'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
, Christchurch'teki saldırıda yaralanan Zekeriya Tuyan'ın babası Ahmet Tuyan ve kardeşi Yahya Tuyan'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Yeni Zelanda
heyetinin yer aldığı uçakta, Christchurch'teki saldırıda Zekeriya Tuyan'ın babası Ahmet Tuyan ve kardeşi Yahya Tuyan da yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı
Çavuşoğlu, aileye geçmiş olsun dileklerini sunarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın da geçmiş olsun dileklerini ve selamını iletti. Oktay ve Çavuşoğlu, olaydan duydukları üzüntüyü bildirerek, devletin yaralı vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ettiğini ve her türlü imkanın sağlandığını ifade etti.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:36 Kaynak: İHA
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